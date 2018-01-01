/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 01 жовтня 2021, 12:28

Ви можете стати співучасником кримінального злочину, навіть не усвідомлюючи цього.



З відкриттям ринку землі з’явилися і нові схеми, якими користуються шахраї. Деякі з них особливо небезпечні через те, що власники паїв, які бажають продати свою землю, можуть залишитись боржниками на десятки тисяч гривень через несплачені податки, або й навіть стати співучасниками злочину.



Шахраї пропонують людині ціну за гектар трохи вище ринкової, але за умови, що в договорі цифра буде в кілька разів вищою. Аграрії, які вже давно працюють, добре обізнані в ринкових цінах за гектар. Звісно, вони не згодні платити захмарні ціни, що пропонують їм шахраї. Тим паче підприємці розуміють, що ці кошти підуть у кишені зловмисників.



Отримавши відмову від орендаря, що має переважне право на купівлю землі, шахраї укладають угоду з пайовиком і сплачують йому всю суму за договором. Проте він має одразу зняти готівку і решту віддати «покупцеві». Так шахраї користуються рахунками продавців, щоб переводити кошти в готівку.



Але ГОЛОВНИЙ РИЗИК для власника паю в тому, що він не контролює процес виплати податків. Наприкінці року після продажу може виявитись, що з угоди не були сплачені податки і продавець отримає рахунок на 40-50 тисяч гривень. Сума податків залежить від вартості угоди, що була вказана в договорі, тож для податкової не буде аргументом, що більшу частину грошей забрав хтось інший, і людині доведеться віддати власні кошти, щоб не бути притягнутим до відповідальності.



За словами юристів, довірившись незнайомцям, власники паїв, самі того не усвідомлюючи, можуть стати співучасниками кримінального злочину.



Є ймовірність, що таким чином злочинці відмивають гроші, отримані злочинним шляхом. Тим самим, погодившись на цю схему, пайовик стає співучасником в шахрайстві, спочатку вказавши неправдиві відомості про ціну землі в офіційних документах, а потім він бере участь у конвертаційній схемі, віддавши частину грошей шахраям.



Відмивання доходів та шахрайство караються позбавленням волі на строк до шести років з конфіскацією майна.



Юристи радять власникам земельних паїв бути обачними та не довіряти «заїжджим» покупцям. Укладати договір з надійними компаніями або фермерами, які вже давно працюють на землі, і пам’ятати, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці.

Алла Борвінок