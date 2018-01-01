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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 08 жовтня 2021, 10:37

Сварки, конфлікти між батьками, хвороби та складні життєві ситуації — доволі часто з цих причин про дітей просто нікому подбати. Аби не віддавати їх до сиротинця, такими дітьми може опікуватись патронатна сім’я. Така практика вже давно поширена за кордоном, а в Україні її лише починають проваджувати.

Що таке патронат?

Патронат над дитиною – це професійна комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, потребує захисту у сім’ї патронатного вихователя, та одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування.

Яка мета патронату над дитиною ?

Метою патронату є забезпечення права кожної дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі шляхом відновлення здатності батьків (осіб, які їх замінюють) опікуватися дитиною та виховувати її, а в разі неможливості – вчинення заходів щодо захисту дитини та прийняття рішень щодо її влаштування до постійної форми сімейного виховання, яка найбільше відповідає потребам дитини.

Хто такий патронатний вихователь?

Патронатний вихователь – це спеціально підготовлений працівник, який на договірній основі здійснює догляд, виховання дітей, тимчасово влаштованих у його сім’ю та несе відповідальність за їх життя та стан здоров’я.

Скільки дітей може бути одночасно влаштовано під патронат?

Одночасно в одну патронатну сім’ю влаштовуються діти (не залежно від їхньої кількості), які є братами-сестрами або до влаштування під патронат проживали в одній родині. До сім’ї патронатних вихователів можуть бути влаштовані діти віком від народження до 18 років.



Який термін перебування дитини в патронаті?

Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не повинен перевищувати 3 місяців, але в особливих випадках може бути подовжений до 6 місяців.

Хто може стати патронатним вихователем ?

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні та в обов’язковому порядку пройшов спеціальний курс підготовки патронатних вихователів.

Які основні завдання патронатних вихователів ?

- забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров’я дитини в період її перебування в патронатній сім’ї;

- соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини;

- створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і здоров’ю дитини;

- підготовка дитини до повернення в біологічну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.

Яку підтримку будуть отримувати патронатні вихователі?

Патронатний вихователь зараховується на роботу за договором та отримує грошове забезпечення в розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць та кошти на утримання дітей відповідно до їхнього віку та кількості з розрахунку 2,5 прожиткового мінімуму на кожну дитину відповідного віку.

Куди звертатися по питанню створення патронатної сім’ї?

Для консультації щодо створення патронатної сім’ї необхідно звертатись до служби у справах дітей Бахмацької міської ради за адресою: м. Бахмач, вул. Соборності, 42, ліве крили, 4 поверх, тел. 2-18-46.



Ірина СМАГЛЮК, начальник служби

у справах дітей Бахмацької міської ради