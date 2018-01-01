Останні публікації
- Мої роки – моє багатство
- Виконавчий комітет розглянув важливі питання життєдіяльності громади
- Біжи і перемагай!
- Бахмацький Хоспіс розпочинає роботу
- Допомогти людям!
- Підтримайте добру справу !
- Ґрунти, ліси, гідрографія Батурина
- Другий відділ Ніжинського РТЦК та СП запрошує на Військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу.
- Вакцинація на Бахмаччині - є над чим працювати...
- Призовників урочисто провели до лав Збройних Сил України
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Другий відділ Ніжинського РТЦК та СП запрошує на Військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу.
- Деталі
- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 15 жовтня 2021, 08:35
Приймаються громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно – технічну освіту, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;
Резервісти та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;
Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 45 років (в особливий період до 60).
Заробітна плата осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить (13000) тисяч гривень в районі постійної дислокації підрозділу, та в зоні проведення ООС в залежності від лінії знаходження підрозділу заробітна плата становить (28000) тисяч гривень.
Звертатись за адресою: Другий відділ Ніжинського РТЦК та СП вул. Шевченка, 38.
тел. (096)-62-85-779, (04635)-2-17-78
Детальніше...