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Головна Категорії статей Офіційно Другий відділ Ніжинського РТЦК та СП запрошує на Військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу.

Другий відділ Ніжинського РТЦК та СП запрошує на Військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу.

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 15 жовтня 2021, 08:35

Приймаються громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно – технічну освіту, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;
Резервісти та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;


Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 45 років (в особливий період до 60).


Заробітна плата осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить (13000) тисяч гривень в районі постійної дислокації підрозділу, та в зоні проведення ООС в залежності від лінії знаходження підрозділу заробітна плата становить (28000) тисяч гривень.


Звертатись за адресою: Другий відділ Ніжинського РТЦК та СП вул. Шевченка, 38.


тел. (096)-62-85-779, (04635)-2-17-78

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