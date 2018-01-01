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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 22 жовтня 2021, 08:57

6 жовтня 2021 року на засіданні Кабінету Міністрів України була прийнята постанова №1039 «Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1209». Постанова набрала чинності з 12 жовтня 2021 року.



Так, постановою збільшено розмір такс за незаконний вилов одного екземпляру водних біоресурсів у декілька разів, а саме:



Нагадуємо, що заборонений вилов риби занесеної до Червоної книги України:стерлядь прісноводна, мінога українська, ялець звичайний, рибець малий, марена дніпровська, карась золотий, минь річковий, йорж носар, бистрянка російська, в’язь звичайний, підуст звичайний тощо.



Чернігівський рибоохоронний патруль попереджує, що за порушення Правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність, а саме:



- ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) – передбачає попередження або накладення штрафу у розмірі від 34 до 170 грн;



- ч. 4 ст. 85 КУпАП (рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову - вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел. Також вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену Правилами аматорського і спортивного рибальства добову норму вилову) – штраф у розмірі від 340 до 680 грн, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних біоресурсів.



- ст. 90 КУпАП (порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України) передбачений штраф на громадян у розмірі від 340 до 510 грн з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від 510 до 850 грн з конфіскацією незаконно добутого.



Також за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду порушники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 249 ККУ. Дана стаття передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 51 000 грн, або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею караються штрафом від 51 000 до 85 000 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.



Чернігівський рибоохоронний патруль просить рибалок додержуватися Правил рибальства. Декілька разів подумайте перед тим, як іти на водойму із забороненими знаряддями лову. Порахуйте, скільки вам буде коштувати незаконно впіймана риба, якщо прийдеться сплатити штраф, компенсацію за кожну рибину та судовий збір. Незаконна риболовля може стати відчутним ударом по вашому сімейному бюджету.



Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, незаконного придбання чи збуту водних біоресурсів або зберігання чи реалізації заборонених знарядь лову, прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» Чернігівського рибоохоронного патруля (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57 (цілодобово).

Чернігівський рибоохоронний патруль