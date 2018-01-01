/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 22 жовтня 2021, 09:38

29 жовтня 2021 року об 11-00 у приміщенні Бахмацької міської ради (велика сесійна зала) відбудеться розгляд проєктів містобудівних документацій. Із зауваженнями та пропозиціями стосовно проєкту містобудівної документації звертатися до Бахмацької міської ради за адресою: м. Бахмач, вул. Соборності, 42, протягом 10 календарних днів з моменту виходу даного оголошення. Пропозиції подаються у письмовій формі. Більш детальна інформація за тел. (04635) 2-15-04. Відповідальна особа: Путря Олексій Петрович.

Про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівних документацій «Детальний план території в межах земельної ділянки, власником якої є Бахмацька міська рада, орієнтовною площею 0,17 га для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (код КВЦПЗ 12.11) в м. Бахмачі, вул. Чернігівська, 58-А» та «Детальний план території в межах земельної ділянки, власником якої є Бахмацька міська рада, орієнтовною площею 0.2 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку та гаражів в місті Бахмачі, вул. Героїв Крут, 1-В».



Бахмацька міська рада рішеннями шостої сесії восьмого скликання від 17 лютого 2021 року та п’ятдесят третьої сесії сьомого скликання від 15 квітня 2019 року надала дозвіл на розроблення містобудівних документацій і визначила замовником даних Детальних планів територій Бахмацьку міську раду.



У відповідності до «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні» (затв. Постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 р.), Бахмацька міська рада замовила виготовлення містобудівної документації. Виконавцем розроблення містобудівної документації визначено ТОВ ВП «Зодчий-Р», (головний архітектор проєкту Рєзнік О.М., сертифікат архітектора серія АA № 000737). З інформацією можна ознайомитись на офіційному вебсайті Бахмацької міської ради у підрубриці «Проєкти містобудівної документації» рубрики «Архітектура та містобудування» за адресою: https://gromada.org.ua/gromada/bahmacka/proekti-mistobudivnoi-dokumentacii-16-51-12-19-10-2021/.



Олексій Путря,

начальник відділу архітектури та містобудування виконкому Бахмацької міської ради