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ДСНС України роз`яснює

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 29 жовтня 2021, 10:42

Фахівці Ніжинського районного управління Головного управління ДСНС України у Чернігівській області проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями Бахмацької, Батуринської та Дмитрівської територіальних громад.


Під час заходів рятувальники звертають увагу населення на утримання в безпечному протипожежному стані приладів опалення й електромереж, недопустимості використання саморобних або несертифікованих електрообігрівачів. Крім того, надзвичайники наголошують на дотриманні вимог безпечного перебування у природних екологічних системах, недопустимості та відповідальності за спалювання сухої рослинності або сміття. Також нагадують громадянам основні правила безпечного перебування біля водойм та як себе поводити у разі виявлення вибухонебезпечних й підозрілих предметів, а батькам наголошують про небезпеку дитячого травматизму внаслідок залишення малечі без відповідного нагляду.


Для більш детального ознайомлення з цими правилами рятувальники вручають мешканцям населених пунктів тематичні пам’ятки й листівки.


Віктор КРАВЕЦЬ, начальник Ніжинського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області

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