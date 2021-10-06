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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 29 жовтня 2021, 11:36

З метою створення сприятливих умов для зимівлі водних біоресурсів, їх охорони, відтворення та раціонального використання відповідно до наказу Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Чернігівській області від 18.10.2021 № 134-од, з 1 листопада 2021 року до початку весняно - літньої заборони, забороняється будь-який вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років.



Чернігівським рибоохоронним патрулем розроблена інтерактивна карта зимувальних ям на території Чернігівської області, якою можна скористатись за допомогою будь-якого гаджету за посиланням https://bit.ly/2qmd3Tn.



На території Чернігівського району визначено 38 зимувальних ям, з межами яких можна ознайомитись на Google карті (GoogleMaps) за наведеними координатами:



басейн р. Сож:

• від гирла р. Немильня Чернігівського району за течією 1 км (від 52.02477, 30.94471 до 52.01667, 30.93962);

• від гирла р. Сож Чернігівського району проти течії 1 км (від 51.95458, 30.81719 до 51.94788, 30.80651).

р. Дніпро:

• від гирла р. Сож Чернігівського району за течією 1 км (від 51.94788, 30.80651 до 51.93952, 30.80998);

• від с. Лопатні, Чернігівського району проти течії 3 км (від 51.88586, 30.72832 до 51.86508, 30.70581);

• від виходу затоки, що знаходиться навпроти с. Деражичі (Республіка Білорусь), за течією та проти течії по 1 км, Чернігівського району (від 51.78454, 30.63852 до 51.77163, 30.62267);

• від входу в Любецький затон селища Любеч Чернігівського району проти течії 5 км включаючи урочище Змії (від 51.75474, 30.65021 до 51.71598, 30.62621);

• від виходу затоки поблизу с. Кукари Чернігівського району за течією та проти течії по 1 км (від 51.68643, 30.57311 до 51.66911, 30.57593);

• від виходу з Станецького старика с. Миси Чернігівського району за течією та проти течії по 1 км (від 51.66133, 30.57289 до 51.64557, 30.57756);

• від виходу з Редьківського старика с. Редьківка Чернігівського району проти течії 1,5 км (від 51.66136, 30.57266 до 51.64555, 30.57759);

• від входу в урочища Річище Чернігівського району до входу в урочище Яблунів Чернігівського району за течією (від 51.46998, 30.60636 до 51.45955, 30.60022);

• від виходу з урочище Яблунів Чернігівського району проти течії та за течією по 500 метрів (від 51.46997, 30.60632 до 51.45954, 30.60023);

• від автомобільного мосту через р. Дніпро Чернігівського району за течією 4 км до виходу з урочища Пресувальня (від 51.39369, 30.64009 до 51.36691, 30.63712).

басейн р. Десна:

• від бакенського будинку в с. Мурав’ї Новгород-Сіверського району, проти течії 200 метрів (від 52.33397, 33.40045 до 52.33274, 33.39822);

• затока “Річиця” на р. Судость поблизу с. Колос Новгород-Сіверського району (від 52.33435, 33.34999 до 52.33281, 33.33617);

• від гирла р. Судость до гирла р. Пятна поблизу с. Камінь Новгород-Сіверського району (від 52.32827, 33.39781 до 52.28781, 33.36822);

• Каменська затока в поблизу с. Камінь Новгород-Сіверського району (від 52.29111, 33.36634 до 52.28754, 33.36753);

• від гирла р. Смячка Новгород-Сіверського району проти течії 500 метрів, за течією 1 км (від 52.10771, 33.29621 до 52.10171, 33.30883);

• р. Смячка від ставків рибного господарства до гирла Новгород-Сіверського району (від 52.10302, 33.24745 до 52.10184, 33.29457);

• від гирла р. Студинка поблизу с. Гнатівка Новгород-Сіверського району проти течії 1,3 км (від 51.94147, 33.10049 до 51.83948, 33.11497);

• від гирла р. Короп Новгород-Сіверського район проти течії 1 км (від 51.59323, 32.88487 до 51.58579, 32.88667);

• від затоки поблизу с. Купчичі Корюківського району за течією 1 км (від 51.56214, 32.65491 до 51.55972, 32.64646);

• від гирла р. Убідь Корюківського району проти течії і за течією 1 км (від 51.51145, 32.57663 до 51.50613, 32.57145);

• від гирла р. Сейм проти течії та за течією по 500 метрів (від 51.46147, 32.55665 до 51.45632, 32.56149);

• від затоки «Веретень» поблизу с. Бутівка Корюківського району за течією 1 км (від 51.44565, 32.48291 до 51.44752, 32.47713);

• р. Убідь Корюківського району з усіма рукавами від мосту у м. Сосниця до гирла (від 51.53021, 32.51429 до 51.51184, 32.57722);

• від паромної переправи поблизу с. Салтикова Дівиця Чернігівського району за течією 500 метрів та проти течії 1 км ( від 51.38536, 31.84297 до 51.39653, 31.83245);

• від газопроводу поблизу с. Авдіївка Чернігівського району за течією та проти течії по 500 метрів (від 51.46739, 31.70396 до 51.47586, 31.70478);

• від лінії електропередач поблизу с. Гориця Чернігівського району проти течії 3,5 км (від 51.50496, 31.67172 до 51.48809, 31.69653);

• від гирла р. Снов Чернігівського району за течією 2,5 км та проти течії 1 км (від 51.52621, 31.55827 до 51.52741, 31.51766);

• від гирла р. Замглай за течією 9 км до озера Полковниця Чернігівського району (від 51.51803, 31.47278 до 51.49135, 31.40128);

• затока Західного порту Чернігівського району (від 51.44394, 31.26503 до 51.44026, 31.27342);

• від залізничного мосту поблизу м. Чернігова до автошляхового мосту у с. Шестовиця Чернігівського району (від 51.45116, 31.28162 до 51.37133, 31.21053);

• р. Білоус від скидної споруди ПрАТ «Чернігіврибгосп» поблизус. Жавинка Чернігівського району до гирла (від 51.42082, 31.25263 до 51.41654, 31.24269);

• від початку бази відпочинку ЧЕЗАРА с. Ладинка Чернігівського району проти течії 500 метрів (від 51.29712, 31.13021 до 51.29877, 31.12338);

• від входу в Слабинський старик поблизус. Ладинка Чернігівського району за течією – 300 метрів (від 51.29892, 31.11721 до 51.29755, 31.11254);

• від виходу із Виповзянського старика в районі с. Виповзів Чернігівського району за течією та проти течії по 500 метрів (від 50.91214, 30.82638 до 50.91111, 30.81722);

• Виповзянський старик поблизу с. Виповзів Чернігівського району (від 50.92037, 30.79776 до 50.91495, 30.82098);

• від виходу з протоки Озеро поблизу с. Євминка Чернігівського району (насосна станція) до входу в р. Сліпець поблизу с. Крехаїв Чернігівського району 2 км (від 50.83224, 30.77974 до 50.82462, 30.76581).



За порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 34 до 170 грн.За лов водних біоресурсів із застосуванням заборонених знарядь лову визначений штраф у розмірі від 340 грн. до 680 грн. з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих біоресурсів.



Крім того, з 12.10.2021 року набрали чинності нові такси за незаконний вилов риби, затверджені постановою Кабінету Міністрів від 06.10.2021 за № 1039. Так, один екземпляр незаконно виловленого сома обійдеться у 5 117 грн, сазана – 3 706 грн, товстолоба – 3 638 грн, судака – 3 587 грн, білого амура – 3 553 грн, щуки – 3 468 грн, окуня – 3 162 грн, білизни і ляща – 1 649 грн, лина і головня – 1 598 грн, карася сріблястого, чехоні, синця і рибця звичайного – 1 581 грн, клепця, краснопірки, плітки, плоскирки і бичків (крім червонокнижних) – 1 564 грн, верховодки – 85 грн, в’юна – 68 грн, йоржа звичайного – 51 грн та рака – 3 332 грн.



Чернігівський рибоохоронний патруль закликає всіх громадян дотримуватись встановленої заборони та норм чинного законодавства. У разі виявлення порушень прохання оперативно повідомляти на номери «гарячої лінії патруля» (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57 (цілодобово)