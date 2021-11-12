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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 19 листопада 2021, 09:00

З 25 листопада 2021 року відповідно до наказу Чернігівського рибоохоронного патруля від 12.11.2021 № 147-од розпочинається заборона на будь-який вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Чернігівської області.



Враховуючи рекомендації Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України, заборона триватиме до 30 червня 2022 року.



Заборону встановлено з метою збереження та охорони популяції раків у період їх природного відтворення – спарювання та виношування ікри. Лов цих членистоногих під час заборони є порушенням природоохоронного законодавства відповідно до ст. 85 КУпАП. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн та штраф – до 680 грн.



Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екз. раків на водоймах загального користування та 50 екз. – на водоймах, де впроваджене платне рибальство.

Довідково: Річкові раки живуть від 15 до 20 років. Статевозрілими вони стають на третьому році життя, при досягненні довжини 7-8 см. Спарювання відбувається при температурі води нижче 10°C. Плідність раків дуже залежить від їхнього віку .й розміру.