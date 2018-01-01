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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 19 листопада 2021, 09:33

Кожного року на Чернігівщині виникають тисячі пожеж, інших надзвичайних подій, на яких гинуть десятки людей, у тому числі й діти. Від початку року внаслідок пожежі загинула малолітня дитина, ще одна травмована, а на водних об’єктах області потонуло 6 дітей.



Переважна більшість трагічних випадків виникає саме тоді, коли діти залишаються самі вдома, без нагляду дорослих. Дітвора починає гратися з сірниками, запальничками, підпалювати папір, шукати розваг біля водойм, а також у інших небезпечних місцях.



Для того, щоб убезпечити їх безпечне перебування вдома та на природі, батькам необхідно заздалегідь навчати своїх чад правилам безпеки під час відпочинку на природі та вдома.



Рятувальники Ніжинського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області вкотре звертаються до батьків із наполегливим проханням дбати про безпеку своїх дітей. Виховуйте в них навички культури безпечної поведінки, дотримання яких демонструйте на власному прикладі.



Віктор КРАВЕЦЬ,

начальник Ніжинського РУ ГУ ДСНС

України у Чернігівській області