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Служба у справах дітей інформує про обмеження перебування дітей у вечірній час на вулицях без супроводу дорослих
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:23
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
інформує про обмеження
перебування дітей у вечірній час на вулицях без супроводу дорослих
З метою попередження злочинності як з боку дітей, так і проти них, стимулювання відповідальності батьків за виховання та розвиток дітей, законодавством України про охорону та захист прав дитини встановлено відповідальність за факти перебування дітей без супроводу дорослих у вечірній час на вулиці.
Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про охорону дитинства «…дитина – це особа віком до 18 років (повноліття)». Малолітня дитина – дитина віком від 0 до 14 років, неповнолітня дитина - з 14 до 18 років.
Відповідальність за порушення законодавства:
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення:
Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування. Згідно зі статтею 255КУпАП, протоколи про порушення статті 180-1 КУпАП вправі складати працівники поліції.
Далі справи про адмінправопорушення за перебування дітейу нічний час у розважальних закладах розглядатимутьусуді (стаття 221 КУпАП). Посадових осіб підприємств, установ, організацій сфери розваг або громадського харчування очікує штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 грн до 850 грн).За повторне порушення протягом року – від 850 грн до 1700 грн.
2. Закон України «Про охорону дитинства»:
Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування. Діти віком до 16 років з 22.00 до 6.00 години можуть перебувати у розважальних закладах, закладах громадського харчування лише в присутності батьків чи законного представника дитини.
Власники закладів сфери розваг, закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з 22.00 до 6.00 години дітей до 16 років без супроводження батьків, законних представників дітей. Також вони мають право з 22.00 до 6.00 години вимагати у відвідувача документів, що засвідчує особу.
Відтак, про що потрібно пам’ятати!
1. Дітям заборонено з 22:00 до 06:00 години перебувати без супроводу батьків у громадських місцях!
2. Власники закладів розваг та громадського харчування з 22:00 до 06:00 години мають право вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.
3. У разі виявлення дитини в розважальному закладі чи в громадських місцях (парки, вулиці, території шкіл та дитячих садків, дитячі та спортивні майданчики, бари, дискотеки, магазини з алкогольною продукцією тощо) у нічний час, буде притягнуто до адміністративної відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків (ст. 184 КупАП)!
Секретар міської ради Ірина ЛЕВЧЕНКО
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