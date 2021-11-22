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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 26 листопада 2021, 13:04

У відповідності до рішення виконавчого комітету Бахмацької міської ради від 22.11.2021 №303 Комісія з розгляду питань придбання у комунальну власність Бахмацької міської територіальної громади житлового приміщення з метою включення його до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі- Комісія) оголошує конкурс на придбання житла (квартири) на вторинному ринкув місті Бахмачі, Ніжинського р-ну, Чернігівської обл.



ВИМОГИ ДО ЖИТЛА:



- запропоноване житло повинно знаходитись у межах Бахмацької міської територіальної громади;

- житло повинно бути придатним для проживання та відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам;

- житловий будинок, в якому знаходиться квартира, не повинен бути визнаним аварійним або таким, що підлягає зносу;

- житло повинно бути облаштовано каналізацією, мати систему опалення, водопостачання та енергопостачання;

- житло повинно бути без заборгованості по комунальних послугах та інших платежах;

- житло повинно бути вільним від реєстрації в ньому осіб;

- гранична сума за продаж запропонованого житла повинна не перевищувати 350,0 тис грн. Усі витрати, пов’язані з переоформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, інших платежів, в тому числі, витрати продавця на оплату всіх платежів по оформленню договору купівлі-продажу, витрат, пов’язаних з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу житлового приміщення, реєстрацію права власності на ім’я покупця тощо, покладаються на продавця;

- загальна площа запропонованого житла повинна становити не менше 36,6 м²;

- не розглядаються пропозиції щодо придбання квартир, що розташовані на п’ятому поверсі багатоквартирних житлових будинків.



Для участі у конкурсі необхідно подати (надіслати) до Комісії наступні документи:



1) заява про участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону для юридичних осіб, або прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання і місця реєстрації, номера телефону та запропонованої загальної вартості квартири, її місцезнаходження;



2) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);



3) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);



4) копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);



5) копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно та копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;



6) копія технічного паспорта на квартиру;



7) звіт про оцінку нерухомого майна;



8) рецензія звіт про оцінку нерухомого майна;



9) довідка (або довідки) про відсутність заборгованості по сплаті всіх житлово-комунальних послуг, чинна (чинні) на дату подання документів;



10) довідка видана власнику житла центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бахмацької міської ради про відсутність реєстрації місця проживання осіб у запропонованому житлі;



11) письмова згода власника квартири на проведення комісійного обстеження щодо її придатності для проживання та відповідності встановленим санітарно-технічним вимогам.

Конкурсна пропозиція подається у запечатаному конверті з позначкою «На конкурс», скріпленому підписом конкурсанта. На конверті повинно бути зазначено: адреси відправника та отримувача.



Документи для участі у конкурсі надсилаються за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, м. Бахмач, вул. Соборності, 42, Бахмацькаміська рада.



Режим роботи Бахмацької міської ради: понеділок – п’ятниця, з 8.30 год до 17.30 год. Тел.: (04635)21174



Прийом документів буде проводитись відділом житлово-комунального господарства та організації благоустрою виконавчого комітету міськради з дати розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Бахмацької міської ради до 02грудня 2021 року включно.



Місце і дата розкриття пропозицій – Чернігівська обл., Ніжинський р-н, м. Бахмач, вул. Соборності, 42, - о 10 год 30 хв 03 грудня 2021 року, кабінет заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.