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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 26 листопада 2021, 16:42

Аби звернути увагу населення більш відповідальніше ставитися до вимог правил безпеки в побуті та, відповідно, зменшити кількість пожеж і трагічних випадків на них, щоденно співробітники Ніжинського районного управління ГУ ДСНС України у Чернігівській області проводять профілактично - роз’яснювальну роботу з жителями Ніжинського району.



Під час відпрацювання рятувальники розповідають господарям помешкань та пересічним громадянам про пожежі, що мали місце на Чернігівщині, їх основні причини та наслідки, доводять правила безпечної поведінки у побуті.



Крім того, фахівці ДСНС України зазначають, що в повсякденних турботах багато людей проявляють недбалість та не звертають увагу на дотримання протипожежних вимог у поводженні з вогнем, не слідкують за справністю приладів опалення й електромереж, що і призводить до виникнення пожеж. Для більш детального ознайомлення з цими правилами рятувальники вручають мешканцям населених пунктів тематичні пам’ятки.



Віктор КРАВЕЦЬ,

начальник Ніжинського РУ ГУ ДСНС

України у Чернігівській області