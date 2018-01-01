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Рятувальники навчають громадян правилам безпеки життєдіяльності
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 26 листопада 2021, 16:42
Аби звернути увагу населення більш відповідальніше ставитися до вимог правил безпеки в побуті та, відповідно, зменшити кількість пожеж і трагічних випадків на них, щоденно співробітники Ніжинського районного управління ГУ ДСНС України у Чернігівській області проводять профілактично - роз’яснювальну роботу з жителями Ніжинського району.
Під час відпрацювання рятувальники розповідають господарям помешкань та пересічним громадянам про пожежі, що мали місце на Чернігівщині, їх основні причини та наслідки, доводять правила безпечної поведінки у побуті.
Крім того, фахівці ДСНС України зазначають, що в повсякденних турботах багато людей проявляють недбалість та не звертають увагу на дотримання протипожежних вимог у поводженні з вогнем, не слідкують за справністю приладів опалення й електромереж, що і призводить до виникнення пожеж. Для більш детального ознайомлення з цими правилами рятувальники вручають мешканцям населених пунктів тематичні пам’ятки.
Віктор КРАВЕЦЬ,
начальник Ніжинського РУ ГУ ДСНС
України у Чернігівській області
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