Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Офіційно Рятувальники навчають громадян правилам безпеки життєдіяльності

Рятувальники навчають громадян правилам безпеки життєдіяльності

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 26 листопада 2021, 16:42

Аби звернути увагу населення більш відповідальніше ставитися до вимог правил безпеки в побуті та, відповідно, зменшити кількість пожеж і трагічних випадків на них, щоденно співробітники Ніжинського районного управління ГУ ДСНС України у Чернігівській області проводять профілактично - роз’яснювальну роботу з жителями Ніжинського району.


Під час відпрацювання рятувальники розповідають господарям помешкань та пересічним громадянам про пожежі, що мали місце на Чернігівщині, їх основні причини та наслідки, доводять правила безпечної поведінки у побуті.


Крім того, фахівці ДСНС України зазначають, що в повсякденних турботах багато людей проявляють недбалість та не звертають увагу на дотримання протипожежних вимог у поводженні з вогнем, не слідкують за справністю приладів опалення й електромереж, що і призводить до виникнення пожеж. Для більш детального ознайомлення з цими правилами рятувальники вручають мешканцям населених пунктів тематичні пам’ятки.


Віктор КРАВЕЦЬ,
начальник Ніжинського РУ ГУ ДСНС
України у Чернігівській області

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове