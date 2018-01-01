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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Субота, 04 грудня 2021, 09:02

Майже не щодня на території Ніжинського району рятувальники проводять роботи щодо розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Жителі нашого району знаходять мінометні міни, артснаряди, авіабомби часів війни.



Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них відносять артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.



Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні водойм.



Основну небезпеку у вибухонебезпечних предметах становлять пристрої ініціювання вибуху основної маси вибухівки боєприпасу.



Під час перебування у землі від впливу вологи, взаємодії металу та вибухової речовини боєприпасу утворюються хімічні сполуки, які зовні мають вигляд білуватих порошкоподібних наростів.



Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.



Якщо ви натрапили на невідомі предмети, що схожі на вибухонебезпечні необхідно дотримуватись певних правил, щоб уберегти від небезпеки себе та оточуючих, а саме:



не чіпайте, не рухайте знахідку;

зафіксуйте точний час, коли вона була виявлена;

відгородіть місце, де знаходиться підозрілий предмет;

відведіть подалі людей від підозрілої знахідки;

припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця;

організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб;

про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно ТЕРМІНОВО повідомити до Служби порятунку «101» чи до поліції за номером «102».



Запам’ятайте! Виявлений вибухонебезпечний предмет не можна торкати – це дуже небезпечно.



Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають практичні навички роботи з вибуховими речовинами та різноманітними боєприпасами.



Віктор КРАВЕЦЬ,

начальник Ніжинського РУ ГУ ДСНС

України у Чернігівській області