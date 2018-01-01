Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Офіційно Правила поводження з вибухонебезпечними предметами

Правила поводження з вибухонебезпечними предметами

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Офіційно
Опубліковано: Субота, 04 грудня 2021, 09:02

Майже не щодня на території Ніжинського району рятувальники проводять роботи щодо розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Жителі нашого району знаходять мінометні міни, артснаряди, авіабомби часів війни.


Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них відносять артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.


Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні водойм.


Основну небезпеку у вибухонебезпечних предметах становлять пристрої ініціювання вибуху основної маси вибухівки боєприпасу.


Під час перебування у землі від впливу вологи, взаємодії металу та вибухової речовини боєприпасу утворюються хімічні сполуки, які зовні мають вигляд білуватих порошкоподібних наростів.


Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.


Якщо ви натрапили на невідомі предмети, що схожі на вибухонебезпечні необхідно дотримуватись певних правил, щоб уберегти від небезпеки себе та оточуючих, а саме:


не чіпайте, не рухайте знахідку;
зафіксуйте точний час, коли вона була виявлена;
відгородіть місце, де знаходиться підозрілий предмет;
відведіть подалі людей від підозрілої знахідки;
припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця;
організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб;
про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно ТЕРМІНОВО повідомити до Служби порятунку «101» чи до поліції за номером «102».


Запам’ятайте! Виявлений вибухонебезпечний предмет не можна торкати – це дуже небезпечно.


Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають практичні навички роботи з вибуховими речовинами та різноманітними боєприпасами.


Віктор КРАВЕЦЬ,
начальник Ніжинського РУ ГУ ДСНС
України у Чернігівській області

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове