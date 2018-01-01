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«U-lead» допоможе п’яти громадам чернігівщини розробити стратегію розвитку
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: Субота, 04 грудня 2021, 09:25
Седнівська, Бахмацька, Остерська, Деснянська та Новобілоуська громади отримають експертну підтримку «U-LEAD з Європою» у процесі розробки стратегії розвитку громад.
Про це сьогодні розповіла Ірина Кудрик, керівниця Регіонального офісу «U-LEAD з Європою» в Чернігівській області.
«П’ять громад працюватимуть із експертамиU-LEAD над формуванням стратегічного плану розвитку. Крім того, команда із 3 осіб від кожної громади пройде річний навчальний онлайн курс з покрокової розробки стратегій розвитку», - розповіла Ірина Кудрик.
Усього відібрали 96 територіальних громад з усіх областей України, які отримають експертну допомогу в підготовці та проведенні засідань робочої групи, що працюватиме над розробкою стратегії в громаді.
«Стратегія розвитку не є самоціллю, адже це інструмент для досягнення розвитку, яким потрібно ефективно користуватись. Тому тут важливий процес стратегування, який активізує команду громади та залучає нові ідеї та думки», - наголошує Володимир Бойко, залучений експерт «U-LEAD з Європою».
Учасники програми:
• братимуть участь у спеціально розроблених навчальних заходах із впровадження циклу стратегування;
• отримають індивідуальну експертну допомогу на складних етапах стратегування;
• стануть учасниками навчання із залучення зацікавлених сторін до прийняття рішень, а також належної комунікації;
• працюватимуть спільно з колегами з інших громад, що теж розробляють стратегії;
• відвідають громади, де є успішний досвід впровадження стратегій, та з перших вуст дізнаються про їх секрети успіху;
• зможуть взяти участь у навчальній програмі з управління проєктним циклом.
Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян, та розширює можливості громад.
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