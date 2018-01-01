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Головна Категорії статей Офіційно Рятувальники провели профілактичні рейди серед громадян житлового сектору

Рятувальники провели профілактичні рейди серед громадян житлового сектору

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 10 грудня 2021, 08:28

Упродовж тижня співробітники Ніжинського районного управління Головного управління ДСНС України у Чернігівській області провели профілактично-роз`яснювальні заходи серед мешканців приватного житлового сектору Бахмацької, Батуринської та Дмитрівської територіальних громад. Особливу увагу рятувальники та органи місцевої влади приділяють громадянам похилого віку, багатодітним сім`ям, громадянам, що опинилися у скрутних життєвих обставинах.


При проведенні інструктажів із населенням рятувальники розповіли про наслідки пожеж, що мали місце останнім часом на території області, їх основні причини, довели правила безпечного поведінки у побуті в умовах осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду. Надзвичайники акцентували увагу громадян на приведенні в належний протипожежний стан опалювальних печей і димарів, електроприладів, а також обережного поводження з відкритим вогнем, не розпалювати печі легкозаймистими речовинами. Крім того, нагадали алгоритми дій у разі виникнення пожежі, а також при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів.


Під час профілактичної роботи фахівці ДСНС надали громадянам для ознайомлення профілактичні пам’ятки з основними заходами безпеки у різних небезпечних ситуаціях.


При виникненні пожежі чи іншої надзвичайної події негайно викликайте Службу порятунку за номером «101»!


Віктор КРАВЕЦЬ,
начальник Ніжинського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області

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