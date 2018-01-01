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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Неділя, 19 грудня 2021, 09:08

Чернігівський рибоохоронний патруль попереджає рибалок - аматорів, що виходити на лід можна лише при його товщині не менше, як 7 см, групу людей витримає лід товщиною в 15 см, автомобіль – не менше 30 см.



Відповідно до Правил аматорського і спортивного рибальства, аматорський лов риби в зимовий період (від льодоставу до скресання криги) дозволяється зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння з гачком не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями із загальною кількістю гачків: на водоймах загального користування, а також тих, що закріплені за громадськими об’єднаннями - не більше п’яти на рибалку, на водоймах, де впроваджене платне рибальство - не більше десяти на рибалку.



Крім того, за одну добу особі дозволяється виловити та вивезти з водойм загального користування не більше 3 кг риби, з водойм, де впроваджене платне рибальство, – не більше 5 кг, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову.



Правилами рибальства також передбачені мінімальні розміри водних біоресурсів,дозволених до вилову рибалками-любителями:сом – не менше 70 см, білий амур,судак - не менше 42 см, товстолоб – не менше 40 см, сазан, щука –не менше 35 см, лящ –не менше 32 см, білизна –не менше 30 см, головень, короп –не менше 25 см, чехоня –не менше 24 см, лин –не менше 20 см, плітка – не менше 18 см, синець –не менше 22 см тощо.



Заборонено ловити рибу:



- на зимувальних ямах;

- у водоймах природно - заповідного фонду;

- занесену до Червоної книги України (стерлядь прісноводна, мінога українська, ялець звичайний, рибець малий, марена дніпровська, карась золотий, минь річковий, йорж носар, бистрянка російська, в’язь звичайний, підуст звичайний тощо);

- забороненими знаряддями лову (вибухові і отруйні речовини, електрострум, колючі знаряддя лову, знаряддя лову із сіткоснастевих матеріалів,способом багріння тощо);

- у каналах теплоенергоцентралей, підвідних та скидних каналах електростанцій;

- у підвідних і магістральних каналах, відводах рибогосподарських та меліоративних систем, в шлюзових каналах тощо;

- поблизу мостів, які охороняються, в межах режимних зон охорони;

- на водоймах, що розташовані в зоні евакуації (відчуження) на територіях, радіактивно забруднених унаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

- з криги на ділянках водойм, закріплених за рибодобувними організаціями - на відстані більш як за 500 метрів від берега тощо.



Крім того, забороняється пересування по кризі рибогосподарських водойм у період льодоставу (за винятком спеціально обладнаних льодових трас) автотранспортних засобів, крім тих, що належать природоохоронним та правоохоронним органам.



За порушення Правил рибальства відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 85 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 680 грн. Залежно від ступеня завданих збитків рибному господарству передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу до 85 000 грн, або обмеження волі на строк до трьох років.



Збитки, завдані рибному господарству, обраховуються відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1209 (зі змінами). Так, один незаконно виловлений екземпляр сома обійдеться у 5 117 грн, сазана – 3 706 грн, товстолоба – 3 638 грн, судака – 3 587 грн, білого амура – 3 553 грн, щуки – 3 468 грн, окуня – 3 162 грн, білизни і ляща – 1 649 грн, лина і головня – 1 598 грн, карася сріблястого, чехоні, синця і рибця звичайного – 1 581 грн, клепця, краснопірки, плітки, плоскирки і бичка – 1 564 грн, верховодки – 85 грн, в’юна – 68 грн, йоржа звичайного – 51 грн та рака – 3 332 грн.



Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, незаконного придбання чи збуту водних біоресурсів або зберігання чи реалізації заборонених знарядь лову, прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» Чернігівського рибоохоронного патруля (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57(цілодобово).



Довідкова інформація:



З 1 листопада 2021 року на території області заборонено ловити рибу на зимувальних ямах. З розташуванням зимувальних ям можна ознайомитися на інтерактивній карті за допомогою будь-якого гаджету за посиланням https://bit.ly/2qnd3Tn.



Також з 25 листопада діє заборона на будь-який вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Чернігівської області. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн та штраф – до 680 грн.



Чернігівський рибоохоронний патруль