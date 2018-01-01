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Останні коментарі
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А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
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Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Служба 101 інформує
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- Категорія: Статті
- Опубліковано: Середа, 09 грудня 2020, 22:34
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http://www.poradnik.org.ua/category/5876-2020-12-09#sigFreeId0b68ccb54b
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