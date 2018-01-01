Останні публікації
- Служба 101 інформує
- Вони віддячать сторицею
- Лідирують ветерани: Від хокею до футболу
- Тривають позапланові перевірки
- Повертаючись до старих нотаток...
- «Гетьманська столиця» очима туриста
- Розповім про колегу
- У 2020 році суб’єкти рибної галузі Чернігівщини поставили на споживчі ринки понад 324 тонни товарної риби
- Вічна пам’ять Героям Крут!
- 31 лютого відбувся черговий тур чемпіонату Сумської області з хокею
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Служба 101 інформує
- Деталі
- Категорія: Статті
- Опубліковано: Понеділок, 22 лютого 2021, 20:49
View the embedded image gallery online at:
http://www.poradnik.org.ua/category/5958-2021-02-22#sigFreeIda00b9680ca
http://www.poradnik.org.ua/category/5958-2021-02-22#sigFreeIda00b9680ca
Детальніше...