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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Літературна сторінка Опубліковано: Субота, 11 січня 2020, 15:34

Удруге я брала участь у Всеукраїнському конкурсі патріотичної поезії.



Цей конкурс щорічно організовується Сновською міською радою, відділом культури і туризму міської ради, Сновською центральною бібліотекою і присвячується пам’яті Леоніда Тереховича, поета-борця за незалежність України.



Конкурс об’єднує всіх, кому небайдуже сьогодення і майбутнє України.



Наприкінці 2019 року я отримала авторський примірник збірки «З вірою в Україну» в якому надруковані мої твори, а саме вірш «Україні» та вірш-пісня «Пісні природи».



Поетичне слово- це мій друг, завдяки якому я висловлю своє ставлення до проблем держави, Батьківщини.



Упевнена, що саме поезія впливає на людський розум і серце, сприяє розвитку в душі патріотичного почуття до землі, на якій народжується кожний із нас. На роль художньо- поетичного слова у цьому напрямку наголошував видатний педагог Василь Сухомлинський. З кожним роком зростає кількість поетів- патріотів і це мене радує. Щоранку я вітаю сонце у небі моєї Батьківщини і звертаюсь до неньки-України:



Посміхнись, Україно!

Посміхнись гордовито,

Та у простір поглянь,-

Необсяжна в нім даль.

Я гаптую світанки твої

Усіма кольорами надії,

Білу долю збережу мрійливо…

Україно, матусенько рідна!

Україно! Калинове диво.



Ліана Лещенко