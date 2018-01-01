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Головна Категорії статей Літературна сторінка З вірою в Україну

З вірою в Україну

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Категорія: Літературна сторінка
Опубліковано: Субота, 11 січня 2020, 15:34

Удруге я брала участь у Всеукраїнському конкурсі патріотичної поезії.


Цей конкурс щорічно організовується Сновською міською радою, відділом культури і туризму міської ради, Сновською центральною бібліотекою і присвячується пам’яті Леоніда Тереховича, поета-борця за незалежність України.


Конкурс об’єднує всіх, кому небайдуже сьогодення і майбутнє України.


Наприкінці 2019 року я отримала авторський примірник збірки «З вірою в Україну» в якому надруковані мої твори, а саме вірш «Україні» та вірш-пісня «Пісні природи».


Поетичне слово- це мій друг, завдяки якому я висловлю своє ставлення до проблем держави, Батьківщини.


Упевнена, що саме поезія впливає на людський розум і серце, сприяє розвитку в душі патріотичного почуття до землі, на якій народжується кожний із нас. На роль художньо- поетичного слова у цьому напрямку наголошував видатний педагог Василь Сухомлинський. З кожним роком зростає кількість поетів- патріотів і це мене радує. Щоранку я вітаю сонце у небі моєї Батьківщини і звертаюсь до неньки-України:


Посміхнись, Україно!
Посміхнись гордовито,
Та у простір поглянь,-
Необсяжна в нім даль.
Я гаптую світанки твої
Усіма кольорами надії,
Білу долю збережу мрійливо…
Україно, матусенько рідна!
Україно! Калинове диво.


Ліана Лещенко

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