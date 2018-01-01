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Переможці "Сорочої премії"

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Категорія: Літературна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 31 січня 2020, 12:00

23 січня 2020 року в Національному музеї Літератури України відбувся літературно-мистецький вечір «Книга – український пріоритет», на якому презентували кращі новинки, вручили нагороди авторам – переможцям конкурсів у різних номінаціях.


Вітав лавреатів премії «Золотий цап» імені Івана Драча, «Сорочої премії» імені Петра Сороки, «Тріумф» імені Миколи Гоголя, «Сад божественних пісень» імені Григорія Сковороди, імені Пантелеймона Куліша, нагороджував медаллю Івана Мазепи, медаллю Олександра Довженка.


Переможцями «Сорочої премії» імені Петра Сороки:


- у номінації «Проза» став львів’янин Богдан Дячишин (Львів) за книгу «Думки й діалоги» та Йосип Стуцюк (Луцьк) за книгу «Коридор»;
- у номінації «Поезія» – Ольга Батьковська (Бахмач) – за збірку «Домінанта» та Іван Гентош (Львів) за збірку «Від першої особи».


«Сорочу премію» імені Петра Сороки вручали його добрий приятель і відомий меценат Михайло Ратушняк і пані Галина Сорока. Свою землячку Ольгу Батьковську, а також усіх лавреатів привітав мер міста Бахмача Павло Шимко. Тож вітаю всіх цьогорічних переможців!


Володимир Шовкошитний,
український поет, прозаїк, публіцист, громадський, політичний діяч, директор видавництва
«Український пріоритет»

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