/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Літературна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 08 травня 2020, 10:18

Карантин зламав звичний ритм життя. Безліч вільного часу змусила шукати засоби, як його використати. Хтось вдався до прибирання помешкання, інший освоював нові рецепти приготування, ще котрийсь занурився у розв’язання кросвордів. Наш давній дописувач Василь Непийвода вирішив присвятити час творчості. Став досліджувати.



„Звідки бере початок дивна звичка декотрих персонажів – стрибати у гречку? І чому саме у гречку, а не, наприклад, у кукурудзу чи соняшники? Вивчав історичні корені, перевернув догори дригом Інтернет. Пишуть багато, а конкретної відповіді – катма.



Прислухався до стрекотання сороки, як відомо, саме білобокі приносять на хвості найцікавіші новини. Виявляється, звичка «стрибати у гречку» бере початок з часів козака Мамая - оборонця рідної землі. Швиденько занотував підслухане і поділився з рештою читачів „Порадника”. Раптом ця оповідь якимось боком торкається ваших знайомих.

Казка про гречку

та Мамаєву уздечку

Шабля в піхвах, класна збруя, кінь копитом грає –

То козак Мамай прямує з далекого краю.

Вже на обрії, за полем, видно рідну хату,

Там козачка жде Мамая, а дітоньки – тата.

Захотілося Мамаю сісти відпочити

Та смачного сала з торби взять перекусити.

Кинув поглядом: праворуч – жито та пшениця,

А ліворуч… Мама мія, в гречці молодиця!

Наче куриця із гриля, смажиться на сонці,

Де взялося такеє диво? Ще й без охоронця!

Аж Мамай роззявив рота й попустив уздечку,

Раптом кінь вильнув наліво та й стрибнув у гречку.

Вже козак не хоче й сала, закортіло меду,

Від якого хмарить розум – того, що спереду.

Усього, що в гречці сталось, вам ніхто не скаже,

Лиш сорока-білобока казочку розкаже, –

Начебто козак невинний, то погана збруя,

Що в козацьких шароварах не стримала бурю.

Рознеслася та новинка по усій окрузі,

У сороки ж, бачте, всюди є хороші друзі.

Отож, любі та кохані, підтягніть уздечку,

Щоб ваш кінь раптово здуру не стрибнув у гречку.



Василь Непийвода,

м. Бахмач,

2020 р.