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Лікарі-рятівники
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- Категорія: Літературна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 25 грудня 2020, 12:01
З радіопередачі дізналася, що не всім медикам виплачені винагороди передбачені за лікування хворих на COVID-19. Ще більше пригнітило, що родини тих з них, хто пішов з життя внаслідок захворювання на короновірус, не отримали обіцяних коштів. Свій біль і свою солідарність з нашими рятівниками-лікарями вирішила висловити римованими рядками.
Станіслава Хроміч
Дорогі лікарі!
Ви як завжди на вахті -
Її несете повсякчас,
Небезпечна хвороба людей полонила,
То в кожного з нас – сподівання на вас.
Є в більшості хворих вогник надії,
Той відблиск побачите в їхніх очах.
Поспішіть, лікарі, на допомогу,
Бо їхні життя у ваших руках.
Ризикуючи часто собою,
У боротьбу вступаєте з бідою.
І здолавши недугу, щораз
Радієте за успіх повсякчас.
Шануймо і цінуймо лікарів!
Вклонімось Ім низенько,
Щоб і вони здоровими були,
Щоб в ритмі бились Іх серденька.
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