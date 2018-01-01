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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Літературна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 25 грудня 2020, 12:01

З радіопередачі дізналася, що не всім медикам виплачені винагороди передбачені за лікування хворих на COVID-19. Ще більше пригнітило, що родини тих з них, хто пішов з життя внаслідок захворювання на короновірус, не отримали обіцяних коштів. Свій біль і свою солідарність з нашими рятівниками-лікарями вирішила висловити римованими рядками.

Станіслава Хроміч

Дорогі лікарі!



Ви як завжди на вахті -

Її несете повсякчас,

Небезпечна хвороба людей полонила,

То в кожного з нас – сподівання на вас.

Є в більшості хворих вогник надії,

Той відблиск побачите в їхніх очах.

Поспішіть, лікарі, на допомогу,

Бо їхні життя у ваших руках.

Ризикуючи часто собою,

У боротьбу вступаєте з бідою.

І здолавши недугу, щораз

Радієте за успіх повсякчас.

Шануймо і цінуймо лікарів!

Вклонімось Ім низенько,

Щоб і вони здоровими були,

Щоб в ритмі бились Іх серденька.