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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Літературна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 12 березня 2021, 09:19

Бібліограф міської бібліотеки для дорослих Яна Cеменівна Гросман запропонувала відродити літературно-мистецьку сторінку «Струни серця» - з назвою, що запропонував її засновник - Микола Шевченко. Ідея дописувачки здалася слушною, вирішили спробувати. Надамо слово місцевим поетам, серед них і представницям кращої половини людства – у них свято!



МАТЕРІ

Тобі я хочу пісню дарувати

І найраніші квіти голубі,

Моя невтомна посивіла мати,

Не знаю, як віддячити, тобі.

Коли війна всю землю стрясонула

І батька відрядила на фронти,

Мене ти ще ніжніше пригорнула!

Та промовляла: «Не горюй. Рости!»

Скоринку і останню картоплину

Ділили ми з тобою нарівні.

- Переживем. Пиши до батька, сину,

Щоб не журивсь на тій лихій війні.

І знову мир. Веселі знову люди,

Земля весну ласкаво зустріча.

- Бабусенько, ну, скоро гратись будем? -

Лепече білочубеньке внуча.

Життя іде, вирує, наче повінь..

Куди не глянь - хороші в нас діла.

Тобі спасибі, матінко чудова,

За все, за все. що ти синам дала.

Микола Шевченко

Село моє рідне

Я родом звідти, де неба блакить,

І сонцем пропахла вся хата,

Де в росах-сльозинках купається ніч,

Де пісня злітає крилата.

Я родом звідти, де рідня,

Де дорога серцю земля,

Де буйно ниви колосяться,

Де радість у праці, де завзяття.

Моя земля віками оповита,

Пропахла потом, сльозою пращурів полита.

Із діда-прадіда зріднився я з землею,

З дитинства у душі несу любов до неї.

Тут стиглі пшениці у спалахах зірниці,

Джерельна вода з глибокої криниці,

Це моє рідне село, душу окриляє,

І кращого за нього ніде в світі немає.

Станіслава Хроміч,

с. Піски

Проводжала ненька у дорогу

Проводжала ненька у дорогу

Роки пропливають хмаринками в небі,

На згадку лишають події життя.

Проходять з роками весни та зими

І їм не буває назад вороття.

Залишили діти батьківськую хату,

Своїми шляхами у світ подались.

Мов тії лелеки в осіннюю пору,

Кружляли над ставом, у вирій знялись.

Стоїть на порозі зажурена мати,

Хустина біленька у неї в руках,

Вона проводжає дітей у дорогу,

Непрохані сльози у неї в очах.

Станіслава Хроміч,

с. Піски



З днем весни

Вже весна не за горами,

Доторкнеться до землі -

Встеле луг, поля квітками,

Закурличуть журавлі.

Подарує громовицю,

Що погрожує мечем.

Зросить жито і пшеницю

Теплим лагідним дощем.

Вдягне в білий цвіт калину,

Струсить із гілочок росу.

Звеселиться, як дівчина,

Вплете стрічечку в косу.

Любов Чепур,

с. Стрільники

Згадаймо вулиці дитинства...

Згадаймо вулиці дитинства,

Де ми ходили босоніж,

Де ноги росами вмивали

Нам подорожник і спориш.

Згадаймо ігри при дорозі,

Калюжі теплі літніх гроз,

Як без косметики рум’янив

Тридцятиградусний мороз.

А ще кошлаті завірюхи,

Замети сніжні аж до стріх,

Як на Різдво у кожній хаті

Пекли за звичаєм пиріг.

Колядки, щедрик, засівання –

Все крадькома від вчителів,

І спроби першого кохання –

То вже секрет від матерів.

Згадаймо ласощі буфетні,

Як в носа шпигало ситро,

Як чудом-казкою здавалось

В кіно побачене метро.

...Гортаю спогадів сторінки,

Від них - то холод, то тепло,

Здається, знову відчуваю

Надійне мамине крило.

Вона дбайливо огортала

Своїх синів, мов пташенят,

Її душі тепло незриме

Несу тепер до онучат.



Борис Бобришев,

м.Бахмач