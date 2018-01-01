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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Зі школи й про школу Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 09:39

Коли зайде розмова про красилівських аматорів сцени, неодмінно згадаю тамтешній хор 50-річної давнини – перший творчий колектив Бахмаччини удостоєний високого звання народного. Саме так було, коли трапилась на очі ось ця світлина. Подумав, що посіяні зерна творчого натхнення дають сходи вже новим поколінням.



Зачакловували красилівці на Пісківському фестивалі відродження українських традицій, тоді вдало виступили і вокалісти, і тацюристи. Свій успіх повторили вже на Борзнянщині у „Плиски-FEST”, коли милував співучими голосами народний аматорський хор „Козацька вольниця” і захоплював злагодженими таночками танцювальний колектив „Перлина”. Обоє гуртів були удостоєні димломів ІІІ ступеня. Більше порадів за молодь – продовжувачів творчих традицій своїх дідів і бабусь.

Борис БОБРИШЕВ

На фото: Насилівська Ірина, Пушенко Вікторія, Пасічник Владислава, Насилівська Ольга, Чмир Анна, Куслій Юлія, Заїкіна Людмила.