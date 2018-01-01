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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Найцінніший скарб
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- Категорія: Зі школи й про школу
- Опубліковано: П'ятниця, 21 лютого 2020, 10:29
Книга рятує душу від здерев’яніння...
Т.Г. Шевченко
Інформація - це частина нашого життя. Здавалося, кого не можна уявити без книги, так це учня. Та, на жаль, останнім часом книгу дітям заміняє телебачення, комп’ютерні ігри та Інтернет. Але, незважаючи на ці обставини, вона залишається складовою частиною, головним носієм загальної культури.
Методи поширення масової інформації удосконалювались упродовж розвитку людства та технічного прогресу. Адже інформація спочатку поширювалась усно, а з розвитком писемності – письмово: на папірусі, папері, камені, бересті, пергаменті. Із виникненням друкарства з’явились друковані засоби масової інформації, після виходу в 1450 році друкарського станка німцем Гутенбергом. З часом Ш. Фіоль у 1491 році друкує в Кракові «Часословець», «Осьмигласник», «Тріодь цвітна», а наш першодрукар І. Федоров видає у Львові 1574 року «Буквар», «Апостол» та інші видання.
Сьогодні, в епоху сучасних інформаційних технологій і ґаджетів, потрібно докласти значних зусиль, щоб читання стало потребою для дитини, як і цікава гра. Важливо зацікавити дітей книгою, ознайомити їх із колом доступного читання, привчати звертатись до книг, не чекаючи спонукання, а також формувати інтерес до них і позитивне ставлення до самостійного читання.
Учні 5 класу із задоволенням відвідують гімназійну бібліотеку. Адже її полиці наповнені новою, цікавою та змістовною літературою, сучасними енциклопедичними виданнями, які допомагають у підготовці додаткових завдань з історії.
Крім того, гімназисти із задоволенням цікавляться новинками, що з’являються на полиці «Подарованої літератури», яка поповнюється завдяки постійно діючій акції «Подаруй бібліотеці книгу з власним автографом». Юні книголюби 5 класу гімназії (на фото) не тільки дарують книги бібліотеці, а й активно читають художню , наукову, фантастичну літературу. п»ятикласники та їх батьки переконані, що книга - джерело знань, вона і вчить, і є найращим другом.
Лариса Грищенко,
учитель історії
Бахмацької гімназії
На світлині: Іващенко Маргарита, Бусенко Настя, Зубко Настя, Лебідь Владислава, Харченко Олексій, Остапенко Владислав, Леонтій Євген, Шарій Дарина, Галаган Олександра, Зозуля Марина, Федько Настя.
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