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Деталі Категорія: Зі школи й про школу Опубліковано: П'ятниця, 21 лютого 2020, 11:00

Бахмач - рідне місто моє

Бахмаче, свідку століть…

Хай примножить славу твою…!

Бо наймиліше, найдорожче ти.

Ольга Батьковська



Для одних – це місто дитинства, рідних вулиць і знайомих будинків, для інших - красивих пейзажів, талановитих людей і славетної історії. Приємно, що яким би маленьким чи великим не було воно, у ньому завжди знайдуться ті, хто все це об’єднає.



Справжнім подарунком для наступних поколінь бахмачан, який нагадає про таке рідне, але індивідуальне для кожного, став тираж книги «Мій Бахмаче із серцем залізничним». Читати книги, та знайомитись з новинками дуже приємно, але естетичну насолоду отримуєш від спілкування з автором. Нещодавно до гімназії завітали цікаві, талановиті та неординарні гості: Ольга Василівна і Григорій Борисович Батьковські та Ліана Лещенко. Співавтори книги розповіли про ідею, творчу команду, адже одним із ініціаторів створення книги є міський голова Павло Шимко. Цікаві факти з історії перепліталися з ліричними віршами двох прекрасних поетес, адже всі знають їхні твори не лише як ліричну поезію, а ще й і як пісні, автором музики до яких часто є Іванько Олександр Петрович, український композитор, педагог, заслужений працівник культури України, директор Бахмацької школи мистецтв.



Цікава розмова, здавалося, не закінчиться ніколи. До уваги гостей, яких зібрала затишна актова зала, гімназисти представили своє бачення сучасної історії рідного міста, створивши презентацію, що супроводжувалась піснею на слова поетеси Ольги Батьковської. Свою обізнаність з історією рідного міста та чим воно живе зараз юні гімназисти вирішили підтвердити двобоєм в інтелектуальній грі. Сформовані команди з учнів 5 та 6 класів (капітани Артем Небеський та Ярослав Приходько) приємно вразили гостей своїми знаннями, як свідчення того, що юне покоління цікавиться новинами книговидання, адже питання вікторини були безпосередньо взяті з книги «Мій Бахмаче із серцем залізничним».



У теплій, дружній атмосфері час сплинув непомітно. Як фінал – квіти чудовим гостям, а юним учасникам – солодкі призи від міського голови П.М.Шимка.



Що можна побажати творчим людям… Звичайно, успіхів та натхнення, які в тандемі з творчістю подарують шанувальникам нові ліричні твори та збірки.



Лариса Грищенко, учитель історії

Бахмацької гімназії