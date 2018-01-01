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Вони віддячать сторицею

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Категорія: Зі школи й про школу
Опубліковано: П'ятниця, 12 лютого 2021, 18:16

Якось онучок звернув увагу на горобців, які підлітали майже до ніг. Пояснила Назарчику, що пташки сподіваються на загублене насіннячко, яким ми якраз смакували. Морози і нестача кормів роблять їх відчайдушними. Кинула кілька соняшничинок, відразу злетілись всі горобчики. Мій приклад підтримав Назар, висипав решту. Йому це сподобалося.


Він вчиться у 4-А школи №5. Через кілька днів розповів, що у класі відбудеться виховна година, де говоритимуть про корм для пташиних годівничок. Онук готувався до цього із похвальною старанністю. Порадила хлопцеві збирати зі столу крихти і взяти до школи ще й зерняток.


Пізніше дізналася від учительки Людмили Борисівни Пушенко, що то був урок позакласного читання на тему «Як живеться птахам узимку?»


Діти розповідали про зимуючих птахів. Похвалила онука, який ділився враженнями з особливим завзяттям. Уже вдома попросила свого четвертокласника про захід у класі розповісти детальніше. Дізналася, що всі принесли гостинці у годівниці для пернатих, насипали корм і відступали на кілька кроків, зголодніле птаство зліталося в ту ж мить. Запевнила, що за турботу навесні пташки обов’язково віддячать веселим щебетом усім дітям, причетним до доброї справи.


Найбільше тішить, що Назарчик вдався майструвати годівничку з пляшки від мінералки. Насипає корм і досить довго спостерігає за життям по той бік скляної шибки. Вбачаю в цьому ще одну користь – спостереження за природою відволікає від комп’ютера. Повірте, це захопило навіть мене.


Тож допоможемо птахам узимку, а влітку - вони віддячать сторицею!


Валентина Веклич

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