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Курінь – Матіївка: протилежні світи

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 06 грудня 2019, 13:31

Так склалося, що дві події з протилежними полюсами відбувалися в один день. Перша сталася у Курені у тамтешньому ПСП «Авангард», інша - у Батуринській територіальній громаді. Курінці приймали гостей з усього району, обговорювали питання тваринництва і ділилися досвідом продуктивного утримання дійного стада. А у колишній гетьманській столиці бідкалися, як вберегти Матіївську ферму – місце роботи не одного десятка працюючих. От такі різні завдання...


Згадалися роки, як батуринське і курінське господарства мали приблизно рівні економічні показники. Присеймівці своїх колег навіть, здається, випереджали.


Згодом настали інші часи, коли у тодішні КСП стали входити інвестори, громади розгубилися – з ким мати справу. Пригадую, як тодішня голова районної державної адміністрації Ольга Іванівна Допа радила укладати угоди з місцевими інвесторами. Та де там, „іноземці” обіцяли «золоті гори». І багато хто на ті обіцянки-цяцянки повівся. Та це у нас у крові, навіть знайшли узагальнююче поняття - „продатися за гречку”. Тепер чухають потилиці.


Курінці довірили свої паї Василю Миколайовичу Булаху. Батуринці поступили по-своєму. І ось наслідки.


На базі ПСП „Авангард” постійно відбуваються семінари. Весною, наприклад, на обласному семінарі вивчали заготівлю кормів та розвиток молочного скотарства, вивчали досвід напрацьований місцевими тваринниками у виробництві молока і забезпечення дійного стада повноцінним раціоном.


У роботу форуму включилися провідні фірми по виробництву сучасних біопрепаратів і новітньої техніки: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, «Пьотінгер- Україна», «Валекс Агро ДеЛаваль», «Біомін-Україна», «Прогресивні ферми», «КВС-Україна», «CML Констракшн машинері», «Йозера», «Екипагро». То було справжнє дійство.


Підтвердженням, що курінці стають законодавцями методів передового ведення господарства стало і нещодавнє нагородження підприємства відзнакою - Дипломом за перемогу в номінації «За вагомий внесок в розвиток сільських територій».


Одні успіхами радують, за інших - боляче.


Борис БОБРИШЕВ

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