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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 13 грудня 2019, 09:00

4 грудня 2019 року у КЗ «Бахмацький районний історичний музей імені Миколи Гнатовича Яременка» відбулося відкриття виставки Заслуженого художника України Миколи Федоровича Сліпченка (1909 - 2005), на яку завітали учні 5 класу ЗОШ №4 з вчителем Миколою Тумою. Школярі оглянули 33 роботи митця, які представлені на вернісажі, а потім із захопленням та задоволенням малювали казкових героїв, пейзажі, натюрморти, які більш припали до душі, надихаючись роботами художника.



Микола Федорович Сліпченко народився 4 грудня 1909 року на Одещині. Здібний хлопчисько-сирота - батька розстріляли в 1919 р., а через півроку померла мати, а він залишився з двома молодшими сестрами. Микола почав рано малювати. Попри усі життєві негаразди тих часів, він не розлучався з олівцем і якимось дивом роздобутими клаптиками сякого-такого паперу - малював, малював ...



Ідейно-естетичні позиції Миколи Федоровича сформувалися в Одесі, де він здобував мистецьку освіту в художньому інституті впродовж 1927-1931 рр. - у театрально-декораційній майстерні професора Мюллера Володимира Миколайовича, людини високоосвіченої з великою ерудицією.



У роки війни робив замальовки з окупаційного життя у селі. У своїй творчості Микола Федорович звертався до різних мистецьких жанрів: пейзаж, портрет, натюрморт, виконував змістовні композиції. Захоплюючись історичними пам`ятками та місцями, пов`язаними з героїчним минулим українського народу, художник створив ряд цікавих творів: «Хотинська фортеця», «Кам`янець-Подільська фортеця», «Оновлений храм в Седневі» та ін.. Пастелі, акварелі, зроблені з натури, передають найперші враження – замилування чудовою природою, захоплення від зустрічей.



Звертається художник і до перлин українського фольклору. У техніці кольорової ліногравюри він вигравірував у 60-ті роки ряд естампів до українських народних казок, а у 90-х рр. XX ст. пастеллю написав цикл станкових робіт, які передають його захоплення українською народною піснею, побутовою тематикою: «Ой на горі женці жнуть», «Там, де Ятрань круто в`ється”, «Їхав козак на війноньку» та ін.. Це своєрідна сповідь поетичного серця художника, адже пісні осявали його душу упродовж довгого життя.



Твори М.Ф. Сліпченка зберігаються у багатьох музеях України та художніх колекціях інших країн. Художник - член національної спілки художників України з 1939 року.



Наталія ШЕВЧЕНКО