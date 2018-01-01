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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 13 грудня 2019, 10:32

Якось проходжався сквериком біля фонтану, на алеї зустрівся з давніми знайомими. Вони припинили полеміку і попросили розсудити їх суперечку. Дебати точилися навколо дилеми: „Хто встановив лавки у скверику?” Один переконував, що то заслуга депутата обласної ради Григорія Володимировича Данька, інший наполягав, що це - робота міськради. Застали своїм питанням зненацька, не знав, що відповісти.



Прихильник Данька наступав: „Бачу, знаєте, не хочете сказати правду, - і додав: - А чому під привітаннями Данька на сторінках газети, такий куций підпис, згадано лише, що депутат обласної ради? А він скільки звань має, за інших так і про Почесну грамоту напишете, а у Григорія ордени...”



Впіймав себе на думці: „А він правий”, - пообіцяв з тим розібратися. Каюсь, відразу ж слова не дотримав, забарився. Було то в день, як фонтан накривали від холодів. Згадав про обіцяне, вже як полетіли „білі мухи”. І то, як зустрівся з помічницею депутата Таїсою Олексіївною Марченко, вона якраз ті вітання до редакції передає. Запитав у неї.



- То правда. Не відкрию секрет, Григорію Володимировичу байдуже до його чисельних регалій. Але, бачите, люди звертають на це увагу, до їх зауважень треба прислухатися. Доречно вказувати в публікаціях, наприклад, що він - Почесний громадянин Чернігівської області. Адже серед володарів високої відзнаки – другий Президент України Леонід Кучма, двічі спікер Верховної Ради України Іван Плющ, колишній Голова Ради Міністрів України та Прем’єр-міністр України Віталій Масол, дисидент, політик, Левко Лук’яненко... Уявляєте, які імена. Серед них і наш земляк Григорій Данько - завідувач кафедри Національного університету фізичного виховання та спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, професор.



І це про нашого земляка далеко не все. З 1 січня Григорій Володимирович обіймає посаду головного тренера збірної команди України з вільної боротьби. Варто нагадати про нагородження орденами “За заслуги” ІІ та ІІІ ступенів.



Був чемпіоном України, Європи, здобув Кубок Світу. Виховав нових чемпіонів, володарів золотих, срібних і бронзових нагород, серед них і Олімпійські чемпіони...



Дякую Таїсії Олексіївні за інформацію і прошу повернутися до початку нашої розмови про лавки у сквері.



- Ніяких протиріч. Данько лавки придбав, міськрада встановила. Зважте, ще там і урни для сміття. Скажу більше, оті 150 тисяч коштів, які отримують депутати обласної ради, Григорій Данько роздав нужденним. Більше того, використав на ту ж благодійність не менші суми власних коштів.



Знаєте, вичерпне визначення характеру нашого депутата дав колишній редактор „Радянського села” Микола Федорович Шевченко: „Його життєве кредо – допомагати людям”. Це про Данька. Давно було сказано, та залишається визначення справедливим і нині. От і допомагає...



Борис Бобришев