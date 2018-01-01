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Головна Категорії статей Новини міста та району На Бахмаччині зіткнулися вантажівка і автобус. На жаль, є загиблі і травмовані.

На Бахмаччині зіткнулися вантажівка і автобус. На жаль, є загиблі і травмовані.

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Субота, 21 грудня 2019, 15:24

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули троє людей та шістнадцять травмовано.


ДТП сталася увечері 16 грудня на автодорозі Кіпті–Глухів–Бачівськ у Бахмацькому районі. Зіткнулися вантажівка «Iveco» під керуванням громадянина Сербії та зустрічний рейсовий автобус «Неоплан» сполученням «Херсон-Москва», за кермом якого перебував громадянин України.


На місце події одразу прибули групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автобуса під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.


Під час зіткнення з напівпричепа вантажівки вилетіли рулони пресованого паперу та пошкодили проїжджаючий автомобіль «Toyota Camry».


Внаслідок автопригоди водій автобуса та двоє пасажирів загинули на місці, 16 людей госпіталізовано до Бахмацької лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. У числі травмованих — змінний водій та пасажири автобуса, а також водій вантажівки та пасажир легкової «Тойоти».


Поліцейські, які першими дісталися місця трагедії, активно надавали допомогу медикам у госпіталізації потерпілих. Крім того, правоохоронці забезпечили тимчасовий прихисток для матері з 8-місячним немовлям — єдиною дитиною серед пасажирів постраждалого автобуса. Про це поліцейські оперативно домовилися з жителями найближчого села, які охоче прийняли жінку з дитям.


За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб). Максимальне покарання згідно з нею — до десяти років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортом на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.


Сектор комунікації
поліції Чернігівської області

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