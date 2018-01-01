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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 30 грудня 2019, 16:33

По случаю Дня профессионального праздника железнодорожников оказался в районном Доме культуры. Расположился невдалеке от коллектива путейских строителей. Обратил внимание, как дружно приветствовали они своего товарища, вызванного на сцену за наградой. Фамилия передовика запомнилась не столько потому, что вручил её народный депутат Украины Валерий Давиденко, а непривычностью для наших мест. О Юрии Берлете, машинисте путевой машинной станции №285, задумал рассказать в газете. Несколько раз пытался встретиться, но как-то не складывалось – то машинист на линии в Чернобыле, то откомандирован в Дарницу, то ещё Бог весть куда. Наконец удача улыбнулась…



Одним из первых вопросов был, мечтал ли мой собеседник связать свою судьбу с «железкой».



- Ни думал, ни гадал. Родился в Сумах – как никак город. А городскому мальчишке хочется чего? Известно, леса, речки, одним словом, природы.



Так сложилось, что родители перебрались на родину мамы, то есть в Бахмач. Здесь и заканчивал школу. Учился в четвертой городской. После 9-го забился к нам вербовщик из Бобровицкого сельхозтехникума, разрисовывал радужные перспективы. Его предложения упали на благодатную почву. Помните «леса, речки…», а поле разве далеко от них. Так решил учиться на агронома.



- А потом потянуло к рельсам?



- Нет, это произошло значительно позже. Сначала работал по специальности – растил хлеб в СТОВ имени Ватутина. Уже был бригадиром комплексной бригады, когда встретился новый зазывала. Этот предложил перспективную работу на Донбассе. Тогда модным было отправляться в шахтерский край. На тот момент уже был связан семьей. С будущей женой познакомились в техникуме, мы однокурсники, обое бахмачане. Посоветовался с Танюхой, поразмыслили. Были ведь молоды, романтика манила – так оказался в Красном Лимане. Работа там оказалась беспокойней, чем занимался ранее. Четыре года был управляющим в хозяйстве «Родина». А это ответственность не только за поле, ферму, механизацию, автотранспорт, здесь ещё думаешь за людей. А мне то и самому перевалило немного за 20.



Не просто было, свыкся, хотя не стало у меня ни дня, ни ночи. А когда Таня подарила сына, домой тянуло еще больше, хотелось чаще бывать с Павликом. Особенно, когда несмышленыш начинал разговаривать, учился ходить. Да все мешали дела. Жена стала роптать. А тут ещё и бабушкам хотелось, чтобы внук рос рядом. Одним словом, возвратились в Бахмач…



- Вот теперь… - пытаюсь предугадать дальнейший рассказ.



- Нет, нет... К стальным магистралям пришел через несколько лет спустя. Как прежде поле меня уже не тянуло, приятели предложили поработать на оказании услуг по евроремонту. Тогда в державе установилась относительная стабильность, люди хотели усовершенствовать свой быт. Заказов хватало, но работать случалось и в Киеве, и за Киевом – снова неудобства.



Как-то прослышал о наборе рабочих в ПМС-285. Правда, предостерегали, мол, зарплата относительно неплохая, но труд тяжел. Мне ли боятся трудностей, пошел монтером пути. Работа действительно не из легких, втянулся. Через год разряд повысили, потом еще раз. Но и здесь становилось скучновато. Как раз возникла необходимость принять машиниста путеукладочной машины. Предложили освоить новую профессию. Четыре месяца учился в Золотоноше, осваивал путеукладчик ЖБМ — комплект машин и оборудования для транспортировки и укладки рельсо-шпальной решётки.



Техника непростая, требует особого к себе внимания и дисциплины. Но железнодорожникам к этому не привыкать, особенно путестроителям. В отведенное «окно» должны вложиться минута в минуту, чтобы не сломать график движения поездов. С этим на «железке» строго.



К сожалению, молодежь к нам приходит все реже. Да, тяжеловато, но на линии организован пристойный быт – здесь и отличное питание, и сносное, хотя и на колесах, жилье. Молодежь охотней едет в столицу в сторожа, а то и дальше за «бугор».



Иногда хочется помечтать, смотришь на убегающие к горизонту рельсы, сливающиеся в бесконечности в точку, начинаешь верить, что прокладываем путь к счастью. Что через год, два, пять возвратятся по этим рельсам те, кто уехал в чужие страны на заработки. Хочется, чтобы наши рельсы никогда не ржавели, для этого страна должна работать так, как трудятся с огоньком мои коллеги.



Борис Бобрышев