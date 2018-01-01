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Подумаем вместе!

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Субота, 11 січня 2020, 13:59

В моём прошлогоднем интервью в публикации «Його життєве кредо” повествовалось о меценатской деятельности депутата обласного совета Григория Владимировича Данько. В целом читатели восприняли статью положительно. Даже подсказывали некоторые подробности, которые могли бы дополнить рассказ о нашем депутате. С их мнением трудно не согласиться. Но, чтобы повествование в Григории Данько - Почетном гражданине Черниговской области, заведующем кафедрой Национального университета физического воспитания и спорта Украины, кандидате наук по физическому воспитанию и спорту, профессоре было исчерпывающим, понадобиться минимум повесть. А вот высказанные замечания нескольких почитателей «Порадника» о земле переданной Григорием Владимировичем городскому Совету с перспективой обустройства дворов и строительства жилья для семей воинов АТО и ООС проигнорировать не могу. Именно исходя из упомянутых соображений, Григорий Данько отказался от значительной площади занимаемой рынком. Руководствовался теми соображениями, что рядом газотратспортные коммуникации, имеется водопровод, есть возможность подключения к централизованной системе канализации. Грех не отдать такую площадь для пользования самым заслуженным нашим соотечественникам, перед которыми в долгу.


С понятным смятением отмечали мои собеседники, что тот участок в 75 сотых зарос сорняками, а кое-где уже пробивается поросль молодых деревьев. Стоит ли удивляться, ведь решение о передаче земельного участка состоялось ещё в апреле 2016 на VІІІ сессии горсовета. Да здесь лесу уже пора расти. Обидно, что так бесхозяйственно относимся к плодороднейшему украинскому чернозему.


С вопросом: «Как можно с наибольшей пользой использовать этот участок?» - хочу публично обратиться и к читателям «Порадника», и к депутатам городского совета. Давайте подумаем вместе.


Таиса Марченко, депутат райрады,
помощник депутата областного совета

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