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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Сколько ниточке не виться…
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Субота, 11 січня 2020, 14:27
Первый сквер в городе, заложенный более полувека назад возле бывшего клуба железнодорожников, менял свой облик неоднократно. Наконец-то приобрел сегодняшнее, европейское, лицо. Здесь и фонтан, и современные клинкерные дорожки, и удобные скамейки, и зеленые насаждения. Как раз проблема вокруг последних заставила обратиться в редакцию.
Самшитовые кустики высадили в скверике в средине осени. Это растеньице весьма неприхотливое – растет и на каменистых осыпях, и на опушках лесов, и даже в тёмных лиственных лесах. Знаю об этом. Потому как в автодоре, где проработала не один десяток лет бухгалтером, для озеленения обочин часто использовали как раз самшит. Неприхотливое растение, но против алчной руки совсем беспомощное. Какой-то негодяй с завидным упорством выдергивает кустик за кустиком. Люблю прогуливаться аллеями, но больно видеть редеющее озеленение. Не думаю, что преступник их выбрасывает, где-то уворованные кусты все же «засвечиваются». Придет время и общественность узнает фамилию «героя». Помните: сколько ниточке не виться… Еще интересней будет, если откроются имена возможных сообщников – кто ворованное покупал, а может даже заказывал. Надеюсь, произойдет это скоро.
Вера Жолобко, пенсионерка
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