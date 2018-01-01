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Сколько ниточке не виться…

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Субота, 11 січня 2020, 14:27

Первый сквер в городе, заложенный более полувека назад возле бывшего клуба железнодорожников, менял свой облик неоднократно. Наконец-то приобрел сегодняшнее, европейское, лицо. Здесь и фонтан, и современные клинкерные дорожки, и удобные скамейки, и зеленые насаждения. Как раз проблема вокруг последних заставила обратиться в редакцию.


Самшитовые кустики высадили в скверике в средине осени. Это растеньице весьма неприхотливое – растет и на каменистых осыпях, и на опушках лесов, и даже в тёмных лиственных лесах. Знаю об этом. Потому как в автодоре, где проработала не один десяток лет бухгалтером, для озеленения обочин часто использовали как раз самшит. Неприхотливое растение, но против алчной руки совсем беспомощное. Какой-то негодяй с завидным упорством выдергивает кустик за кустиком. Люблю прогуливаться аллеями, но больно видеть редеющее озеленение. Не думаю, что преступник их выбрасывает, где-то уворованные кусты все же «засвечиваются». Придет время и общественность узнает фамилию «героя». Помните: сколько ниточке не виться… Еще интересней будет, если откроются имена возможных сообщников – кто ворованное покупал, а может даже заказывал. Надеюсь, произойдет это скоро.


Вера Жолобко, пенсионерка

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