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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Субота, 11 січня 2020, 15:00

Новий рік – це свято, яке завжди дарує надію на краще та стимулює до нових звершень. Перші дні прийдешнього 2020 року зробили багатьом українським родинам найбажаніші «подарунки» – народження малечі. Відтепер новоспечені матусі й татусі свою святкову радість не будуть обмежувати календарними датами, оскільки вона триватиме усе життя.

На Сумщині в зазначений період органами державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 27 маленьких громадян, які своєю появою здійснили мрію кожного з подружжя. У новому десятиріччі в області кількісну першість над хлопцями взяли дівчатка – їх народилося 14.



У Полтавській області працівники місцевих органів державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 31 немовля. 15 майбутніх козаків та 16 тендітних панночок не лише сприяли збільшенню кількості населення в області, а й наповнили родини теплом та щастям.



На Чернігівщині перші дні 2020 року були особливими на родинні поповнення – представники органів державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 15 новонароджених мешканців області. 8 хлопців та 7 дівчаток стали прикрасою нового року, який для деяких сімей був таким довгоочікуваним. Наразі, поповнені сім’ї ще з більшим затишком та насолодою зустрічатимуть свята, даруючи один одному яскраві та приємні емоції.



«Надання комфортних та зручних сервісів для громадян – пріоритет у роботі органів юстиції, – розповідає очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун. – Наразі, коли нове управління об’єднало одразу три області (Сумську, Полтавську та Чернігівську) ми бачимо, що сервіси Мін’юсту користуються великою популярністю, зокрема послуга щодо видачі свідоцтв про народження безпосередньо у пологових будинках. Подібна позитивна тенденція в котрий раз підкреслює сучасність та важливість наданих нами послуг».

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За даними Бахмацького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) кількість актових записів цивільного стану, зареєстрованих органами державної реєстрації актів цивільного стану по Бахмацькому району Чернігівської області протягом грудня 2019 року становить: про народження – 14 (з них 4 хлопчиків та 10 дівчаток), про смерть – 64, про шлюб – 20, розірвання шлюбу – 3 актових записи.



Імена дітей, які були зареєстровані органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району: жіночі – Аделіна, Каміла, Вікторія, Єлизавета, Владислава, Софія. Чоловічі – Захар, Владислав, Михайло, Олександр.



Вік матері дитини, народження якої зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району протягом грудня 2019 року: наймолодшої – 19 років, найстаршої матері – 40. Вік нареченої та нареченого, шлюб яких зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району: наречена наймолодша – 19 років, найстарша – 63. Наймолодший наречений – 23 роки, найстарший – 57.



Бахмацький районний відділ ДРАЦС нагадує терміни державної реєстрації: народження – протягом місяця, смерті – 3 доби.