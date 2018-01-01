/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Субота, 11 січня 2020, 16:00

Відгомоніли, віддзвеніли новорічні ранки, відлетівши у вирій, ставши історією. Кожен з них, що відбувався під ялинкою у дитсадочку чи у школі, був неповторним. Та відбулося мінімум два з них, сповнені особливого тепла і турботи.



Таке ялинкове новорічне свято для дітлахів відбулося в актовому залі КМС-285. Цій традиції стільки ж літ, як і самому підприємству. А підкреслене наповнення святковістю і урочистістю – то данина колійників, які часто бувають відірваними від домівки і від своїх нащадків. То використовують кожну можливість віддати тепло батьківської душі своїм донечкам і синочкам.



У черговий раз організували новорічну урочистість для дітей Правління ГО «Бахмацька районна спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та воїнів АТО і ООС» і Громадська організація „Родина воїна”. Особливість цього свята та, що були запрошені діти бійців АТО і ООС. Батьки одних уже повернулися з обпаленого війною Донбасу, а є й такі, хто ще служить. Цей ранок, підготований власними силами без залучення знавців масових заходів, навіть вигравав своєю безпосередністю. Самі ж діти створили відповідну атмосферу, сповнивши дійство новорічними віршиками, хороводами. За що були винагороджені призами і солодощами, які вручали Дід Мороз і Снігуронька. З їх обов’язками відмінно справилися секретар правління Олексій Васильович Левчановський і психолог Альона Володимирівна Кухаренко. Допомагала їм казковий персонаж, роль якого доручили старшокласниці Любові Самосій.



Ще одна дійова особа залишилася, як то кажуть, за кадром, але без його участі свято не мало б забарвлення щедрості і душевності. Саме директор ПСП „Пісківське” Валерій Петрович Колоша подбав і про подарунки, і про солодощі. Особливий гостинець – коробка з різноманітними сортами печива пісківського виробництва досталася кожному учаснику свята.



Окремі гостинці отримали дітлахи від голови райдержадміністрації Тетяни Миколаївни Неділько, яка привітала всіх особисто.



Діти, чиї батьки несуть службу на Сході, залишили фото на згадку з Дідом Морозом і Снігуронькою.



Борис Бобришев