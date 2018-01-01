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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 17 січня 2020, 13:20

О существовании этого магазина знал давно, неоднократно проезжал мимо, добираясь c зятем на «консервный». Но зайти в маркет так и не пришлось. Как-то случайный попутчик из Нежина рассказывал, что бывая у бахмачских родственников, обязательно отоваривается в этом магазине. Его прельщали и качество, и ассортимент, и щадящие цены. Предприимчивый нежинец покупал полуфабрикаты оптом, загружал свой «Ланос» по завязку – для семьи, для приятеля, для кума…



Тот разговор вспомнился накануне серьёзной даты. Шиковать пенсионерам не приходиться, юбилей решили отмечать дома, стали составлять список продуктов – набегала кругленькая сумма. Для бюджета рядового обывателя довольно обременительная. Вот тогда и вспомнил разговор с попутчиком. Посоветовался с домашними. Отправились в торговую точку, что возле бывшего откормсовхоза, теперь «Старт».



И сам удивился, что не зашел туда раньше. Впечатлили уже сам подход к магазину, все выполнено со вкусом, даже предусмотрели лавочку. Ассортимент, и вправду, широк. Оказалось, что баранина, моя шашлычная мечта, здесь частый гость. Мясной выбор на этом не ограничен – хочешь, покупай свинину от лопатки до сала, есть говядина. Птица в тот день была представлена только индейкой и уткой, а завозят ещё кур и гусей.



В магазине есть все: от цитрусовых - до яблок, от круп - до кондитерских изделий. Отжатое на месте растительное масло поступает в продажу по мере реализации, потому всегда свежее. Между прочим, дочь отметила, что практически все продукты дешевле, чем в городских супермаркетах и на рынке.



Не сразу обнаружил полуфабрикаты, разрекламированные попутчиком из Нежина. Оказывается, они расположились в холодильных витринах за спиной. Здесь пельмени нескольких видов и голубцы, налиснички и вареники. Начинка на любой вкус от капусты - до творога с маком.



Скажу откровенно, в ценах я не дока. Здесь более обознаны жена и дочь, они и отметили относительную дешевизну. А когда встретил в торговом зале давнего знакомого, сомнения развеялись окончательно.



- Дело не только в цене, - поделился бывший коллега. – Здесь все продукты свежие. И хотя добираться сюда мне несколько не с руки, еду все же покупаю преимущественно здесь.



Довольно просто уладили вопрос скидок на оптовую покупку. Одним словом, остался доволен и собой, и магазином, и обслуживанием. Ещё осенью хотел сказать доброе слово в адрес продавцов и их заведения, все откладывал. Теперь уже некуда: «С Новым годом, девчата!!!»



Николай Стрешенец