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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 17 січня 2020, 14:32

Що не кажи, а молодь зараз майже неможливо відігнати від новомодних гаджетів і зайнятися спортом. А багато хто з бахмачан пам’ятають ще років з 25 назад юнаків та дівчат на сріблястих веломашинах на трасі Бахмач-Городище у супроводі автомобіля-«будки». То ж хто вони і їх тренер? Хто займався в той час організацією велоспорту в районі?

То ж «Порадник» дає екскурс в історію. У далекому 1965 році в Бахмацькому районі на базі ДСТ «Колгоспник» була утворена велосекція.



Першим та єдиним тренером до кінця її існування був Мажара Анатолій Андрійович. За цей період часу сотні юнаків та дівчат пройнялися цим цікавим, мужнім, тяжким та інколи небезпечним видом спорту.



Серед вихованців були майстри та кандидати у майстри спорту, призери та переможці всесоюзних, республіканських та обласних змагань.



Анатолій Андрійович був мудрою, вимогливою та насамперед щирою та відкритою людиною. Головною його метою було виховати не великих чемпіонів, а здорових, загартованих, всебічно розвинутих людей.



На секції в міжсезоння постійно займалися лижними гонками, ковзанами, хокеєм, футболом, гирьовим спортом, кросом. Була і своя «качалка».

На превеликий жаль, Анатолія Андрійовича серед нас уже немає.



То ж 7 січня цього року, в день народження тренера за ініціативи членів Бахмацької районної організації Радикальної партії Олега Ляшка та його вихованців на стадіоні «Колос» у м.Бахмач була відкрита меморіальна пам’ятна дошка в пам’ять про Анатолія Андрійовича - тренера, педагога та людини.



Окрема подяка приватному підприємцю Ляху Сергію Григоровичу за виготовлення дошки.



Вихованці велосекції 1965-1990р.р.



На фото зверху: на відкриття дошки прийшли його вихованці та сподвижники велоспорту.

Фото знизу: пам`ятна дошка Анатолію Андрійовичу Мажарі, тренеру та людині.