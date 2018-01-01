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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 11:34

Вироком Бахмацького районного суду Чернігівської області громадянина С. визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів), ч. 1 ст. 310 (незаконне вирощування рослин коноплі) КК України.



Під час судового розгляду доведено, що чоловік за місцем свого проживання для власних потреб вирощував рослини коноплі, з яких в подальшому виготовляв наркотичних засіб – каннабіс. В ході обшуку у господарстві чоловіка виявлено та вилучено 14 нарковмісних рослин коноплі та 230 грам каннабісу.



Враховуючи, що чоловік раніше засуджувався судом та вчинив інкриміновані злочини протягом іспитового строку, останньому призначено реальну міру у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі.



Бахмацька місцева прокуратура