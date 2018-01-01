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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 12:36

К рынку вдвое ближе, но за покупками прихожу в магазин ТОВ «Старт», о котором газета рассказала в предыдущем выпуске. Действительно, «прельщают и качество, и ассортимент, и щадящие цены». Но это не главное, даже свежесть продуктов - не основной стимул к посещению именно этой торговой точки. Автор заметки почему-то умолчал, что в товариществе задействованы два цеха по изготовлению полуфабрикатов. Не стану перечислять уже упомянутое в статье, но дополню, что здесь можно приобрести гречаники и чебуреки, которые мне, хозяйке, остается только приготовить. Более всего завлекает витрина c запеченными мясными рулетами, домашними колбасами, зельцем. Все приготовлено за давними рецептами наших бабушек. Вкус всего напоминает времена, когда на каждом подворье выращивали поросенка, когда к Рождеству или Пасхе была свежина, когда ею не отменно угощали соседей и родственников. Не удержусь и назову некоторые цены. Вот зельц, который в моем окружении называют не иначе как, «ковбык», стоит 75 гривен за кило. Домашняя колбаса запеченная - 185, сырая - по 110. Не удержусь, упомяну «кровянку» и «ливерку» - 55 и 75 гривен соответственно. Уже остерегаюсь копченостей, но как удержаться! Иногда позволяю себе кусочек ароматного копченого сала. Есть на прилавке и сырое, за первое нужно платить 75, а свежее почти даром – по 35. Где найдете такие расценки? Только в нашем гастрономе.



Кто собирается в дорогу, покупают тушенку – тоже местной выработки, качество отменное. Многим по вкусу измолотое с чесноком сало, деликатес просто намазывают как масло. Вкусно.



Не одно десятилетие проработала в детском саду, знаю, какое внимание в былое время уделяли продуктам питания вообще, а особенно для подрастающего поколения. Родителям, которые беспокоятся о здоровье своих дочурок и сыновей, рекомендую покупать запеченные мясные изделия именно в этом магазине. Отведайте хотя бы раз, уверена, будете частым гостем этой торговой точки.



Не упомянул автор и о широком выборе мороженного, копченых колбас, но это встретите на прилавках всего города. Вот только вряд ли найдете дешевле. О растительном масле добавлю, иногда повезет купить только что отжатое. «Олию» можно посмаковать просто налив в блюдечко, посыпав солью и мокая в ароматный маслянистый нектар кусочками хлеба – одно из лакомств моего послевоенного детства.



Здесь же покупаем и муку местного помола, лучшая реклама которой «Горячий хлеб», предлагаемый во многих точках по всему городу. Выпекают буханки, булочки, батоны из этой муки.



Если понадобятся зубная паста или щетка, брусочек мыла или спички, другая повседневная мелочевка, можете приобрести здесь же.



Обо всем не рассказать, зайдите, увидите сами.



Антонина Иващенко,

пенсионерка



На снимке: Анна Супрун и Елена Прилепко