/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 13:07

Минулого недільного дня бракувало часу, але не зрадив традиції і вирушив у Піски, адже на святі буваю з першого разу його відродження.



Зима видалася своєрідна, безсніжна, більше схожа на осінь. Очевидно, від того люду зібралося не так багато, як у минулі роки. Проте автівок із-за відсутності глибоких снігів і заметів – не злічити. Не бракувало і відчайдухів, хто занурювався у крижану водойму. Цікаво, що побільшало серед них представниць кращої половини людства. Проте цьому дійству, як заведено у Православ’ї, передувала Божественна служба, яку відбув отець Віталій. Він же освятив прочанам принесену воду, а потім священник благословив сміливців на занурення. Кілька десятків шанувальників народної традиції скористалися цією нагодою, змивши гріхи, зміцнивши дух і загартувавши тіло.



Пісків’яни приймали гостей традиційно хлібосільно. На святкових столах подавалися запечені у тісті котлети, пропонувалися місцевого виробництва печиво – звичайне і у шоколадній глазурі, інші смачності. Та найбільше зібралися поціновувачів козацького кулешу, поданого майже з вогню. Потішили господарі і смачним запашним чаєм.



Люд підкріпився і юрбився проти сцени – насолоджувалися співом місцевих аматорів, які виконували козацькі пісні, колядки та щедрівки. Ще раз переконався, що пісківське Водохреща з православним корінням і козацьким обличчям водночас. Було і гамірно, і весело. Та все ж чогось бракувало. Скоро здогадався, на святі не було козацького отамана Валерія Колоші. Такого ще не траплялося, виявилося, ініціатор відродження Водохреща у селі, організатор проведення свята поправляє здоров’я.



Побажаємо ж отаманові Чернігівського округу Війська Запорізького відновитися якнайшвидше – на знаного козака чекає стільки невідкладних справ.



Борис Сєдач

На світлині: по традиції - пірнають у купель спочатку козаки.