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Хлібосільне Водохреща у Пісках
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 13:07
Минулого недільного дня бракувало часу, але не зрадив традиції і вирушив у Піски, адже на святі буваю з першого разу його відродження.
Зима видалася своєрідна, безсніжна, більше схожа на осінь. Очевидно, від того люду зібралося не так багато, як у минулі роки. Проте автівок із-за відсутності глибоких снігів і заметів – не злічити. Не бракувало і відчайдухів, хто занурювався у крижану водойму. Цікаво, що побільшало серед них представниць кращої половини людства. Проте цьому дійству, як заведено у Православ’ї, передувала Божественна служба, яку відбув отець Віталій. Він же освятив прочанам принесену воду, а потім священник благословив сміливців на занурення. Кілька десятків шанувальників народної традиції скористалися цією нагодою, змивши гріхи, зміцнивши дух і загартувавши тіло.
Пісків’яни приймали гостей традиційно хлібосільно. На святкових столах подавалися запечені у тісті котлети, пропонувалися місцевого виробництва печиво – звичайне і у шоколадній глазурі, інші смачності. Та найбільше зібралися поціновувачів козацького кулешу, поданого майже з вогню. Потішили господарі і смачним запашним чаєм.
Люд підкріпився і юрбився проти сцени – насолоджувалися співом місцевих аматорів, які виконували козацькі пісні, колядки та щедрівки. Ще раз переконався, що пісківське Водохреща з православним корінням і козацьким обличчям водночас. Було і гамірно, і весело. Та все ж чогось бракувало. Скоро здогадався, на святі не було козацького отамана Валерія Колоші. Такого ще не траплялося, виявилося, ініціатор відродження Водохреща у селі, організатор проведення свята поправляє здоров’я.
Побажаємо ж отаманові Чернігівського округу Війська Запорізького відновитися якнайшвидше – на знаного козака чекає стільки невідкладних справ.
Борис Сєдач
На світлині: по традиції - пірнають у купель спочатку козаки.
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