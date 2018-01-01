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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 31 січня 2020, 12:31

Про мою долю «Порадник» уже розповідав. Сьогодні до редакції звертаюся з власної ініціативи, хочу сказати добре слово на адресу чуйної і відгукливої людини - директора ПСП „Авангард” Василя Миколайовича Булаха.



Нагадаю про себе, я колишній атовець - Сергій Юр’єв. На Донбасі поранений у груди і шию, втратив руку. Тоді держава не мала змоги допомагати фронтовикам належним чином, то на лікування витрачав власні кошти. Про мою скруту дізнався Василь Миколайович, то допоміг і грішми, і паливом, і комбікормами для господарства. А головне, вселив у мою душу впевненість, що я не забутий.



Сьогодні життя більш-менш налагодилось. Отримую пенсію, працюю. Нещодавно спілка учасників АТО надала кошти на придбання житла. Днями виникла потреба домогти мамі і сестричці придбати дрова. На щастя, зустрівся з Олегом Івановичем Лисуном – неофіційним моїм куратором. Вислухавши мою проблему, сповістив, що якраз напередодні отримав від Василя Миколайовича доручення дізнатися про мої справи. Запропонував поїхати до благодійника.



Як уже бувало, меценат, депутат районної ради зустрів приязно. У спілкуванні за кавою поцікавився моїм життям, планами. Звісно, дізнався і про дрова, захотів допомогти. На душі знову посвітлішало, повернулася впевненість...



Полінця вже у маминому дворі, та більше зігрівають не дрова, а людське тепло. То знову вдячно промовляю: „Спасибі за добро, нехай сторицею повернеться воно...”

Сергій Юр’єв