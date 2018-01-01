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Бахмач-крути: герої не забуті!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 07 лютого 2020, 12:42
В кінці січня бахмачани вшановують світлу пам’ять героїв: українців, чехів та словаків, які у 1918 році намагалися зупинити наступ більшовицької Росії на молоду українську державу.
Крути – наша гордість і слава,
Там соколи юні у вічність пішли.
На клич молодої держави
Піднялися вірні сини.
Грудьми у нерівному бої
Спинили червону орду.
З честю впали герої
За Україну свою.
На жертовню поклали
Свої молодії життя.
Приклад відваги подали,
Слава героїв жива!
У кровопролитних боях під Бахмачем та Крутами оборонці української державності виконали наказ командування і зупинили стрімкий наступ ворога. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір, який врятував молоду українську державність.
https://bakhmach-mr.gov.ua
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