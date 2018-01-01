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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 07 лютого 2020, 12:42

В кінці січня бахмачани вшановують світлу пам’ять героїв: українців, чехів та словаків, які у 1918 році намагалися зупинити наступ більшовицької Росії на молоду українську державу.



Крути – наша гордість і слава,

Там соколи юні у вічність пішли.

На клич молодої держави

Піднялися вірні сини.

Грудьми у нерівному бої

Спинили червону орду.

З честю впали герої

За Україну свою.

На жертовню поклали

Свої молодії життя.

Приклад відваги подали,

Слава героїв жива!

У кровопролитних боях під Бахмачем та Крутами оборонці української державності виконали наказ командування і зупинили стрімкий наступ ворога. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір, який врятував молоду українську державність.

https://bakhmach-mr.gov.ua