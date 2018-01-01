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Нашей дружбе время нипочем
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 14 лютого 2020, 19:23
На фотографии знаю всех: Виктор Кирьян, Сергей Бабич, Серега Неподбереза и Дмитрий Глотов, узнаю легко потому, что они все - ПМСовцы. Как раз приближалось 15 февраля, 31 годовщина вывода Ограниченного Контингента советских войск с Республики Афганистан. Решил встретиться с интернационалистами, рассказать о их боевых путях-дорогах.
В ПМС-285 ожидало разочарование – оказывается, на предприятии остался работать только один из них, остальные уже на заслуженном отдыхе. Пришлось Сергею Николаевичу „отдуваться” за четверых.
...Серегу Бабича призвали в армию весной 1983-го, вскоре после окончания Бахмачской Образцовой автошколы. Учили курсантов на совесть, до сих пор вспоминает с благодарностью науку преподавателя Владимира Михайловича Гриненко и мастера вождения Николая Александровича Назаренко. Сколько раз выручала выучка маститых наставников. Помогает до сих пор, а там, в обожженном войной Афгане, ценилась во сто крат дороже.
Подготовку получил в Термезе, этот самый южный город Союза прошли многие афганцы. С Узбекистана попал наш земляк в Пули-Хумри в автобат материального обеспечения. Водил КамАЗы, сколько раз вспоминал с благодарностью тех, кто создал этот автомобиль-трудягу. Нипочем были машине ни несусветная жара, ни песчаные бури, ни горные перевалы. Один только Саланг в скалах Гиндукуша чего стоит. Высота почти 3 900 метров. На автомобильной дороге, кроме тоннеля, построено более десяти километров железобетонных галерей, защищающих дорожную магистраль от снежных лавин. А от душманской пули или мины ничто не убережет, кроме везения, сноровки да маминых молитв. Из 11 ребят с Черниговщины и Полтавщины все вернулись живыми, не иначе благодаря заступничеству православных Святых.
- Да, что о войне судачить. О ней столько сказано, что мне добавить уже нечего. Прошло более 35 лет, как оставил эту страну, вспоминается совсем другое. Как-то в столовой полтавчанин Вася Вертиленский толкнул в бок: „Смотри, тебе привет с Родины”, - и значительно указывает на банку со сгущенным молоком. А там такие милые строки „Бахмачский молочноконсервный комбинат”. Вспоминаю и до сих пор влажнеют глаза...
А как забыть пыльные тракты на Кабул или на Хайратон с обочинами, на которых стояли чумазые, худенькие дети. Не сдержишься, бросишь на ходу что-то из съестного, а изголодавшаяся детвора набросится на гостинец, вроде век не было ворту ни крошки.
Случается загрустить, напеваю песню:
Опасный склон - завыли тормоза,
КамАЗ родной, крепись еще немного.
Из под колес закапала слеза
Дорожкой масла в пыльную дорогу
Недавно у Facebook увидел современный Афганистан, за три десятилетия далеко ушла вперед страна немых скал и раскаленных песков. Обидно за Украину, которая наоборот пятится назад, с нашими-то землями, реками и лесами…
Да, с ребятами-афганцами было на предприятии намного уютней. Я водитель, они путейцы – встречались не часто, но при том всегда чувствовал локоть товарищей. С некоторым волнением ожидаю встречи в самый главный наш день - 15 февраля. Торжество проходит всегда трогательно и волнующе. Постараются аматоры сцены, подарят самые лучшие выступления. Прозвучат поздравления и пожелания. Но для многих воинов-афганцев и участников иных „горячих точек” главное не в этом. Дружба, скрепленная кровью и потом, прошедшая боевую закалку, выдерживает все испытания, а время ей и вовсе нипочем.
Борис Бобрышев
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