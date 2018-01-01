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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 21 лютого 2020, 11:30

Воздух наполнен ароматом горящих свеч и ладана, ощущается запах свойственный каждой церкви. Нынче в Спасо-Преображенском храме людно, мужчин среди прихожан больше, чем обычно. И дело не только в православном празднике - Стретении Господнем. Сегодня 15 Февраля – День для многих прихожан-мужчин особенный. Минул 31 год, как из Афганистана ушел последний боец Ограниченного Контингента советских войск. Узнаю лица атовцев и оосовцев – тех, кто прошел Донбасс, в большинстве совсем молодые ребята. Здесь же, обеленные сединой, учасники и других „горячих точек” – от Кубы и Вьетнама, Єгипта и Анголы до Чехословакии,... Да мало ли их было, но самая значимая, больная и жгучая, конечно же – Афган. В основном это члены «Бахмацкого районного союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) и воинов АТО и ООС».



Когда прихожане молятся в полупоклоне, видны их спины до самого алтаря, убеждаюсь, что сегодня в церкви людно. Взгляд привораживает пламя свечей. Представительницы общественной организации „Родина воїна” установили их за упокой душ погиблших. Тщетно пытаюсь определить, где свеча Олега Федоренко, Володи Иващенко, Саши Охотника, Володи Высовненко. Их души где-то рядом и время от времени беспокоят ровное пламя.



…Накануне состоялось торжественное заседание по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов и участников всех военных конфликтов на территории других государств. В зале Дома культуры собрались со всего района, прибыл даже народный депутат В.Н. Давыденко. Валерий Николаевич отложил дела, чтобы в этот день побыть с воинами-ветеранами, поздравить и вручить благодарности от имени Верховной Рады. Были объявлены грамоты от Черниговского областного совета и представление о награждении общей Почетной грамотой Бахмачской РГА и районного совета.

В сопровождении дружных аплодисментов на сцену приглашались награжденные.



Серебряную медаль «Захиснику державності» получили Анатолий Бугай, Махсуд Ишмуратов, Александр Гненик, Виктор Демченко, Иван Кот.



Серебряные медали «Козацька слава» украшают отныне грудь Вячеслава Нецкого, Владимира Мовчана, Петра Назаренко, Сергея Непидберезы, Виктора Сергиенко.



Медалью «За заслуги ІІ ступеня» награждены Майстренко Виктор и Топишко Сергей, а медалью «За громадянську мужність» - Данько Олег…



Проповедь настоятеля храма – отца Виктора возвращает в действительность. Свечи оплавились, и словно устав, согнулись. Герои дня собираются отправиться к традиционному месту сбора – к памятному знаку погибших в Афганистане. По пути проведали последнее пристанище погибшего атовца Юрия Бутусова и отдали почести всем погибшим землякам-интернационалистам.



Отсюда к Мемориалу погибших в годы Великой Отечественной рукой подать. Председатель правления районного союза ветеранов Афганистана Валерий Колоша предлагает посетить и могилы дедов – тех, кто сломал шею лютому врагу в годы войны. Это уже традиция, не имеем право забывать подвиг советского солдата, спасшего от нацистского рабства.



Борис Соловьев



P.S. В проведении торжеств оказали материальную помощь многие меценаты. Среди них был и депутат облсовета, Почетный гражданин Черниговщины Григорий Данько. Очень хотел Григорий Владимирович поучаствовать в празднике афганцев. Но главный тренер сборной команды борцов Украины отправлялся в Рим на Европейский чемпионат. Возвратились наши ребята с медалями – давайте считать это подарком Григория Данько к празднику воинов-интернационалистов. Это подтверждение, что не перевелись на берегах Днепра силачи…