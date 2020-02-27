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Головна Категорії статей Новини міста та району Запрошуємо на концерт!

Запрошуємо на концерт!

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 21 лютого 2020, 12:23

27 лютого 2020 р.
Бахмацький районний будинок культури

ОЛЕСЬ ХАРЧЕНКО,
народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка:

«З любов’ю співаю для рідного краю»

Творчий вечір за участі:


Володимира Шовкошитного – громадського,політичного та державного діяча,народного депутата України І-го скликання, письменника і публіциста,першого заступника
Голови Національної спілки письменників України.


За підтримки Павла Шимка, міського голови міста Бахмача. Початок о 17-30.

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