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А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
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Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Запрошуємо на концерт!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 21 лютого 2020, 12:23
27 лютого 2020 р.
Бахмацький районний будинок культури
ОЛЕСЬ ХАРЧЕНКО,
народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка:
«З любов’ю співаю для рідного краю»
Творчий вечір за участі:
Володимира Шовкошитного – громадського,політичного та державного діяча,народного депутата України І-го скликання, письменника і публіциста,першого заступника
Голови Національної спілки письменників України.
За підтримки Павла Шимка, міського голови міста Бахмача. Початок о 17-30.
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