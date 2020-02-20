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Головна Категорії статей Новини міста та району Магія чисел поєднує долі закоханих

Магія чисел поєднує долі закоханих

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:55

 

 

 

Весілля, один з найважливіших днів у житті, молодята планують заздалегідь. Тому у наречених є достатньо часу для вибору ідеальної дати одруження. Дехто при цьому керуються сімейними традиціями, порою року чи наявністю банкетного залу, а хтось обирає знакові, магічні дати.


Саме такою особливою датою стало 20.02.2020. Усі двійки, що зустрічаються в цій даті, створюють у своїй сумі 8, яка є символом безмежної та нескінченної любові.


«Кожна пара хоче, щоб у день їхнього весілля все було особливим – навіть, числа в календарі. Лютий 2020 року – унікальний місяць, багатий на магічні та знакові дати. До речі, у дзеркальну дату 20.02.2020 у Бахмачі поєднати свої долі вирішила 1 пара», – розповіла Ірина Свистун, очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшла юстиція Чернігівщини.


Нагадаємо, що завдяки сучасному підходу до реєстрації актів цивільного стану Міністерство юстиції створює всі необхідні умови для швидкого та зручного доступу до послуг. Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» https://dracs.minjust.gov.ua/ дозволяє громадянам у будь-який зручний час записатися на прийом до фахівців, подати заяву на одруження, обрати день весілля та здійснити інші дії у даній сфері.

 

 

 

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