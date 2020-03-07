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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
У кожному сидить зернятко таланту!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:58
Бахмацький районний історичний музей ім.М.Г. Яременка запрошує відвідати виставку художньої аплікації Заслуженого майстра народної творчості України Тетяни Баженової (м. Чернігів).
Народилася талановита жінка 3 червня 1936 р. в Ленінграді. У 1961 р. закінчила Казанський хіміко-технологічний інститут. Працювала завідувачем агрохімічної лабораторії, інженером з випробування ракетного палива та гальванопокриттях, на фільтрувальній станції.
До Чернігова сім’я Баженових переїхала в 1984 р.
Тетяна Олексіївна з дитинства захоплювалася вишивкою, макраме, мереживоплетінням. За роки творчості майстриня створила більше 300 робіт.
Вражає в її роботах жанрове різномаїття - пейзажі, натюрморти, епізоди з дитячих казок, тематичні колажі, українські обряди, історичні сюжети. Усі картини притягують різноманітністю матеріалів та кольорових рішень, оригінальним підходом та невичерпною фантазією. Роботи Тетяни Олексіївни експонувались у столичному Міжнародному Виставковому Центрі, Будинку художника, на території Києво-Печерської Лаври, Будинку творчості (м. Санкт-Петербург), в Одесі на конкурсі «Алые паруса» та ін.
Свої твори художниця не продає - тільки дарує, і лише тим, хто не байдужий до народного мистецтва. На виставці представлено 40 робіт, виконаних в клаптиковій техніці.
Працюючи над картиною, спочатку з’являється ідея, а вже потім, під час роботи, вимальовується вся картина.
Не забуває майстриня прикрашати роботи різноманітними дрібничками: паєтками, бісером, ґудзиками, мереживом, що додає родзинку та передає особливу атмосферу витвору.
Тетяна Олексіївна неодноразово розповідала: «У дитинстві, пам’ятаю, мама вишила чудову скатертину. Та коли не було нікого вдома, я повирізала звідти найгарніші квіти. Звісно, у кутку довелося постояти, але, очевидно, вже тоді проявлялось бажання до аплікації. Тому приглядайтеся до своїх дітей - у кожному з них сидить зернятко таланту!».
Виставка діє до 07.03.2020 року.
Наталія ШЕВЧЕНКО, ст. науковий співробітник музею
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