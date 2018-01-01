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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 15:44

Так склалося, що Україна має дуже насичену історію, тому на її території є безліч унікальних історичних місць та видатних пам’яток.



Кожне, по праву, особливе та цікаве. Всі вони заслуговують бути в центрі уваги завжди.



Представляємо вашій увазі 7 особливостей гетьманського палацу у Батурині, які дивують, захоплюють, надихають, чарують та спонукають до дій.



1. Унікальністю палацу є те, що це єдиний збережений гетьманський палац на території України.



2. Палац – це єдиний шедевр видатного архітектора, шотландця за походженням, Чарльза Камерона на території України і є пам’яткою архітектури національного значення кінця XVIII - початку XIX століття.



3. Це єдиний відреставрований палац у часи незалежної України і він має унікальний розпис інтер’єрів, виконаний у період реставрації 2003-2008 рр. групою художників під керівництвом заслуженого художника України Стебловської Леоніли та художника-живописця Ревенка Едуарда.



4. Лише в батуринському палаці зберігаються оригінальні речі, які належали самому Кирилу Розумовському та були передані заповіднику нащадком гетьмана Грегором Розумовським: палаш-лейб компанійський XVIII ст. та Універсал гетьмана Кирила Розумовського про призначення сотником Переволочанським Стефана Лукомського від 1763 р.



5. Саме власнику цього палацу, сину Кирила Розумовського Андрію, який після смерті батька в 1803 році успадкував гетьманський палац, видатний німецький композитор і піаніст Людвіг ван Бетховен у 1808 році присвятив п’яту симфонію, яка стала однією із самих знаменитих і популярних творів класичної музики.



6. Особливою в палаці гетьмана Кирила Розумовського є освячена домова церква з оригінальними іконами XVII-XIX ст., до якої Святійший Патріарх Філарет передав часточку мощів Святої Варвари.



7. Палац був місцем урочистих академій на найвищому рівні. У День Соборності України 22 січня 2009 року відбувся перший урочистий прийом Президента України Віктора Андрійовича Ющенко. У цей день в палаці Гетьмана України отримали високе звання Героя України композитор Євген Станкович та письменник Роман Іваничук.



Підготувала - Наталя Піскун.

Організатор екскурсій - НІКЗ «Гетьманська столиця»