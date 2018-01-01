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Головна Категорії статей Новини міста та району 42 удари ножем...

42 удари ножем...

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 06 березня 2020, 11:46

Бахмацька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Бахмацького району, який умисно вбив свою співмешканку (ч. 1 ст. 115 КК України)
Під час досудового розслідування, вставнолено, що 39-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за місцем свого мешкання, під час сварки наніс 42 удари ножем по різних частинах тіла потерпілої. Остання померла на місці події від гострої крововтрати.


Наразі обвинуваченому продовженно міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


Бахмацька місцева прокуратура
Чернігівської області

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